L’ex tronista ha condiviso una foto dolcissima in occasione di questa data importante, ma di come sta oggi? L’amore per la nuova compagna

Costantino Vitagliano ha appena spento 51 candeline e per l’occasione ha condiviso un’immagine che ha ricevuto moltissimi like. Considerato il tronista di Uomini e Donne per eccellenza, ormai la sua vita è lontano dalla televisione, anche se negli ultimi tempi è capitato che rilasciasse interviste, raccontando cosa fa oggi.

L’ex volto del programma di Maria De Filippi ha scelto un festeggiamento molto intimo, del resto non viene da un periodo facile della sua vita. Tempo fa ha scoperto di soffrire di una malattia autoimmune molto debilitante, per la quale deve seguire periodicamente una terapia molto forte.

Come sta Costantino Vitagliano oggi

Costantino Vitagliano ha deciso di festeggiare il suo compleanno in modo semplice, con le persone più care in un locale di Milano, Superpizza. Con lui c’era la figlia, la compagna Daphne e gli amici più cari. L’ex tronista ha condiviso alcune immagini dei festeggiamenti, in cui compare sorridente al fianco della sua bambina.

Tra i vari scatti, dedicati al “grande giorno”, c’è anche quest’immagine con la scritta ironica comparsa sulla torta di Costantino: “Nonostante l’età rimani sempre un sex symbol”. L’ex tronista ha condiviso quest’immagine, aggiungendo una speciale dedica alla sua bambina: “Il mio regalo più grande sei tu“. Parole dolcissime di un padre che stravede per la sua bambina, più volte si è trovato a parlare di come la sua vita sia cambiata da quando è diventato papà.

Al suo fianco a festeggiare c’era anche la sua nuova compagna Daphne, la donna che gli sta affianco già da un po’. Il grande pubblico l’ha conosciuta in una puntata di Verissimo, quando ha accompagnato Costantino, dove a Silvia Toffanin ha raccontato com’è essere la compagna di Costantino Vitagliano. Nel salotto televisivo di Canale Cinque ha spiegato che ha conosciuto l’ex tronista in un momento non facile della sua vita e spesso si trova a dover fronteggiare i suoi sbalzi d’umore, ma sa che sono legati alla terapia e ormai si è abituata.

La coppia è molto affiata, Vitagliano al fianco della sua Daphne ha ritrovato il sorriso ed è veramente sereno. L’ex tronista è tornato a parlare delle sue condizioni di salute qualche tempo fa sempre a Verissimo, a Silvia Toffanin ha spiegato quanto abbia rischiato per questa patologia, che gli stava allargando l’aorta. Ha raccontato che al momento starebbe facendo “da cavia per nuove sperimentazioni” e grazie alle cellule staminali sta iniziando a vedere dei risultati.

La vita di Costantino Vitagliano è molto cambiata, continua comunque a uscire con i suoi amici, ma ha trascorso un periodo davvero difficile. Da qualche tempo, poi ha raccontato alla Toffanin, ha incontrato Daphne che, come lui ha detto, lo fa “ridere tanto”.