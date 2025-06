Costantino Vitagliano compie 51 anni: chi è l’ex tronista di Uomini e donne

Oggi, martedì 10 giugno 2025, è un giorno davvero speciale per Costantino Vitagliano che compie 51 anni e festeggia circondato dall’affetto dei suoi cari e di tutti i suoi fan. La sua carriera televisiva è storica e affonda le radici nella prima metà degli anni 2000, quando diventa popolare in veste di tronista di Uomini e donne. Era infatti il 2003 quando si affacciò per la prima volta sul palcoscenico televisivo nazionale, nel dating show di Maria De Filippi, alla ricerca dell’anima gemella.

Il suo percorso da tronista lo portò a scegliere Alessandra Pierelli come donna della sua vita, sebbene la loro storia d’amore ebbe breve durata e si concluse nel 2005. Uomini e donne spalancò comunque a Vitagliano le porte del successo: nel corso degli anni è stato infatti ricorrente opinionista televisivo, non solo per Uomini e donne ma anche per programmi come Quelli che… il calcio e Pomeriggio Cinque, e nel 2016 è stato anche concorrente del Grande Fratello Vip.

Costantino Vitagliano, la vita privata e la malattia autoimmune

Entrando nel merito della vita privata di Costantino Vitagliano, dopo la relazione con Alessandra Pierelli sbocciata a Uomini e donne è stato fidanzato con Linda Santaguida e successivamente con l’indossatrice di origini svizzere Elisa Mariani, dalla quale ha anche avuto una splendida figlia di nome Ayla; anche in questo caso, però, la relazione è naufragata. Attualmente, invece, l’ex tronista è felice al fianco della nuova fidanzata Daphne, presentata per la prima volta in televisione lo scorso aprile durante un’ospitata a Verissimo.

Ma Costantino Vitagliano nell’ultimo anno ha dovuto affrontare anche un ostacolo piuttosto complicato, quello della malattia. All’ex tronista è stata infatti diagnosticata una patologia autoimmune rara che mette quotidianamente a rischio l’aorta e che non ha ancora delle cure effettive. “Faccio da cavia a quelle che sono nuove sperimentazioni“, aveva raccontato a Verissimo. “Diciamo che le cure con le cellule staminali, e le iniezioni che faccio, hanno fermato ciò che si stava creando dentro di me e la macchia è quasi sparita“.