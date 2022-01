Costantino Vitagliano è fidanzato?/ Ex tronista fotografato con una donna, chi è?

Costantino Vitagliano è fidanzato? Il quesito è più che mai lecito, visto lo scoop effettuato dal quotidiano “Libero” in queste ore e pubblicato a firma di Francesco Fredella, giornalista e conduttore radiofonico di Rtl 102.5 News. L’ex tronista di “Uomini e Donne” è stato paparazzato nella serata di domenica 9 gennaio 2022 mentre cenava in un locale di Milano al “Meat Grillfood” insieme a una ragazza mora, della quale non si sa ancora praticamente nulla, se non che si tratti di una presenza totalmente inedita (perlomeno per il mondo del gossip e per i rotocalchi) nella vita di Costantino.

Costantino Vitagliano “GF Vip? Ho già dato”/ “Da quando sono padre tutto è cambiato”

I due sono stati immortalati in alcuni scatti, mentre erano seduti allo stesso tavolo. Come si legge su “Libero”, “sembra che Vitagliano abbia troncato l’ultimo rapporto di coppia. Ora, in una serata domenicale, si concede un po’ di relax. Cappellino d’ordinanza, felpa, sicuramente non passa inosservato. Sulla donna che lo accompagna non si sa nulla: beve un bicchiere di vino e è molto complice del bellissimo Costa”. Insomma, difficile dire con certezza assoluta se si tratti di una nuova fiamma o semplicemente di un’amica, ma certo, a giudicare dagli scatti, l’intesa tra i due non manca…

Costantino Vitagliano: "Vorrei tornare al GF Vip"/ "Sogno un mio programma in tv"

COSTANTINO VITAGLIANO, CHI È LA DONNA MISTERIOSA CHE CENAVA DOMENICA SERA INSIEME A LUI?

Così, mentre ci si interroga sulla possibile fidanzata di Costantino Vitagliano, vale la pena rispolverare le sue recenti dichiarazioni, esternate attraverso le piattaforme social, che lui sta sfruttando ampiamente nell’ultimo periodo: “Ho scoperto Instagram e mi piace molto per rimanere in contatto con le persone che mi vogliono bene”. Inutile dire che la sua fanbase è ben nutrita e cresce giorno dopo giorno.

Su Instagram, però, non c’è quasi spazio per la vita privata, ma solo per il lavoro e per lo sport. Vedremo se prossimamente si potrà anche parlare d’amore per lui che, ricordiamo, è papà di una bambina di cinque anni, Ayla, nata dalla relazione con la giovane modella Elisa Mariani, con la quale pare che Vitagliano sia comunque rimasto in buoni rapporti.

Costantino Vitagliano e Irene Casartelli fidanzati?/ Gli ex Uomini e donne...

© RIPRODUZIONE RISERVATA