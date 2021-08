Costantino Vitagliano e Irene Casartelli fidanzati?/ Gli ex Uomini e donne…

E’ nato l’amore tra Costantino Vitagliano e Irene Casartelli? Secondo quanto riporta il settimanale Nuovo, tra lo storico ex tronista di Uomini e donne e la bellissima modella e influecer che, a sua volta, ha un passato da corteggiatrice, sarebbe nato l’amore. Costantino è, a distanza di anni, è uno dei tronisti più amati del programma di Maria De Filippi mentre Irene Casartelli, dopo aver corteggiato Aldo Palmeri che poi scelse Alessia Cammarota con cui si è sposato formando una famiglia, ha partecipato anche a Temptation island come tentatrice. Attualmente, la Cartelli è un’influencer e modella e con Costantino Vitagliano è stata la protagonista di diverse campagne pubblicitarie le cui foto sono state pubblicate sui rispettivi profili Instagram. Tra un set e l’altro, dunque, tra gli ex Uomini e Donne è nato davvero l’amore?

Costantino Vitagliano e Irene Casartelli: dall’amicizia all’amore?

Costantino Vitagliano e Irene Casartelli hanno lavorato a lungo insieme. Tra i due c’è feeling e complicità al punto che, secondo quanto fa sapere Nuovo, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si frequenterebbero da un po’. Irene e Costantino sarebbero stati beccati insieme mentre scherzavano un un monopattino elettrico. La complicità è evidente anche dalle foto professionali che i due hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram. Tra i due, dunque, è nato davvero l’amore? Per il momento, sia Vitagliano che la Casartelli non hanno commentato la notizia. Al di là dell’amore, tra Irene e Costantino c’è sicuramente un vero affetto. In attesa di conferme o smentite, per il momento, il cuore di Vitagliano appartiene solo alla figlia Arya, nata dalla storia, oggi finita, con Elisa Mariani.

