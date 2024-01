Costantino Vitagliano e la malattia: “Un giorno in più per vivere”/ La visita a Santo Pio da Pietralcina

Costantino Vitagliano, dal calvario della malattia alla visita a San Giovanni Rotondo

Alcuni giorni fa abbiamo ascoltato il toccante racconto di Costantino Vitagliano a Verissimo; il primo tronista di Uomini e Donne ha trattenuto a fatica l’emozione nel parlare della malattia che da qualche tempo lo attanaglia. Una patologia autoimmune che sta affrontando con il supporto dei medici e che però, essendo rara, non è interessata da un iter clinico chiaro e risolutivo. Con grande forza ha però sottolineato di lottare giorno per giorno senza volersi arrendere, e lo dimostra anche un recente scatto pubblicato sui social.

Costantino Vitagliano: “Ho pensato di avere un tumore, ero convinto di morire”/ “Ho una malattia rara…”

Come riporta Leggo, Costantino Vitagliano si è di recente recato a San Giovanni Rotondo per fare visita alle spoglie di Santo Pio da Pietralcina. “Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un giorno in più per vivere”. Questa la didascalia scritta dall’ex tronista, manifesto del periodo che sta vivendo e che tra le righe porta un’antifona simbolo di voglia di rivalsa e di lottare contro gli ostacoli della vita.

Costantino Vitagliano e la malattia rara, come sta dopo la scoperta/ "Se non rispondo..."

Costantino Vitagliano e il racconto della malattia a Verissimo: “Provo ad essere positivo, però…”

La preghiera può essere un conforto importante, un’iniezione di fiducia e speranza necessaria quando ci si trova in un momento difficile. Lo scatto di Costantino Vitagliano in visita a San Giovanni Rotondo mette in evidenza proprio tale aspetto e sui social in molti si sono stretti intorno all’ex volto di Uomini e Donne. Messaggi di forza e support, sicuramente apprezzati in questo periodo alle prese con la malattia.

Come anticipato, Costantino Vitagliano ha parlato per la prima volta della malattia la scorsa settimana a Verissimo. “Mi è cambiata la vita dalla sera alla mattina; mi sono rotto un dito giocando con mia figlia sul divano e sentivo questo dolore allo sterno. Così sono andato in ospedale e il dottore mi ha fatto fare un’ecografia; era una macchina sull’aorta ombelicale”. Queste le parole dell’ex volto di Uomini e Donne – riportate da Leggo – che aggiunse: “Purtroppo la verità è che non si sa come andrà; adesso non mi interessano tante cose e vivo in maniera diversa. Ci provo ad essere positivo però purtroppo non ci riesco”.

Luba Mushtuk e Costantino Vitagliano sono fidanzati?/ Rumors insistenti dal 2020, ma nel frattempo lui...

© RIPRODUZIONE RISERVATA