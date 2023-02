Costantino Vitagliano è single?/ Ex: Alessandra Pierelli, Elisa Mariani. Con Luba?

Costantino Vitagliano: la relazione con Alessandra Pierelli

Costantino Vitagliano è diventata famoso partecipando a Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista. All’interno del programma di Maria De Filippi ha conosciuto Alessandra Pierelli. Il loro rapporto è durato due anni, al 2004 al 2006, e dopo la fine della loro relazione hanno preso strade diverse. “I rapporti con Alessandra oggi sono inesistenti, ma senza rancore. Dopo che ci siamo lasciati, io l’ho ricontattata quando è stata male per un intervento chirurgico…

Poi, tempo dopo, ci siamo visti, abbiamo parlato, ricordando i vecchi tempi. Ma non è riscattata la scintilla e le nostre strade si sono divise per sempre. So che Alessandra ora è una moglie e mamma felice”, ha detto l’ex tronista qualche anno fa al settimanale Di Più. Parlando della sua esperienza a Uomini e Donne in una recente intervista al Corriere della Sera ha detto: “Era tutto vero, in quei 40 minuti di tv. Poi, avevo altre vite, mi beccavano con le ragazze Jacuzzi e ad Ale in diretta, io dicevo che era un set…”.

Dopo la fine della relazione con Alessandra Pierelli, Costantino Vitagliano è stato fidanzato per un breve periodo con Linda Santaguida. Nel 2013 Costantino Vitagliano ha conosciuto la modella svizzera Elisa Mariani. I due son diventati genitori di una bambina, Ayla. Ma un anno dopo hanno ufficializzato la fine del loro rapporto. “Con mia figlia ho scoperto tante cose. Ci sono cose che immagini ma poi, quando le vivi nella realtà, scopri che sono diverse, impossibili da pensare. Ayla è la parte più bella della mia. Ora ho Ayla: ci vivo, la coccolo, la porto in giro. Faccio con lei quello che non è mai stato fatto con me”, ha spiegato Vitagliano durante un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. Nel 2020 l’ex tronista è stato legato con la ballerina Luba Mushtuk, ma da tempo i due non condividono foto di coppia. Recentemente il nome di Vitagliano è stato affiancato a quello di Irene Casartelli: i due ex volti di Uomini e Donne hanno lavorato insieme per diversi spot pubblicitari e in molti hanno ipotizzato che tra i due fosse nato qualcosa di più…

