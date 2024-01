Costantino Vitagliano: “Ho pensato di avere un tumore, ero convinto di morire”/ “Ho una malattia rara…”

Costantino Vitagliano il triste racconto della malattia a Verissimo: “Ho perso 12 kg in pochi giorni…”

Costantino Vitagliano – ospite a Verissimo da Silvia Toffanin – ha trovato la forza di raccontare il calvario alle prese con una malattia rara. “Come sto? Non tanto bene, è stato un periodaccio: mi è cambiata la vita dalla sera alla mattina. Mi sono rotto un dito giocando con mia figlia sul divano, una sera sono andato a controllare e avevo uno strano dolore allo sterno… E’ venuta fuori una macchia sulla aorta ombelicale. Mi hanno ricoverato d’urgenza facendomi capire che era pericoloso girare con questa situazione”.

Costantino Vitagliano ha confessato di aver avuto una grande paura, in particolare di rivivere quando visto con i suoi occhi nel caso di sua madre. “Sono andato totalmente in ansia anche perchè i dottori non riuscivano a trovare una risposta, andavo avanti a morfina… Ho perso 12kg in pochi giorni, ho pensato: ‘Sto morendo e non me lo vogliono dire’. Alla fine si è capito che non era un tumore, soffro di una malattia autoimmune: ho questa massa che mi fa avere una aorta costantemente in pericolo. Vivo senza sapere cosa può succedere da un giorno all’altro…”. Parlando della percezione di sua figlia, ha invece spiegato: “Da mia figlia cerco di non farmi vedere, anche se a volte non ci riesco: cerco di essere ciò che ero però è difficile. Sono in un momento di agitazione, nello stress che ho vissuto solo per mia mamma e ne ero quasi uscito…”.

Costantino Vitagliano ha raccontato a Silvia Toffanin, trattenendo a fatica le lacrime, di vivere un momento di grande stress e sconforto. La malattia lo ha proiettato in una quotidianità che non aveva messo in contro, trovandosi dal vivere le sue passioni e la vita di tutti giorni ad avere la tremenda paura di morire. Tornando a parlare del rapporto con sua figlia, Costantino Vitagliano non è riuscito a non far emergere la commozione. “La vedo nei giorni stabiliti, è femminuccia, giustamente preferisce stare con la madre. Me la godo nei tempi che ho però lei è dolcissima…”.

Avviandosi verso la conclusione del suo intervento a Verissimo, Costantino Vitagliano ha spiegato con sofferenza di avere comunque accanto i suoi amici in questo momento difficile. Sull’amore ha invece affermato: “In questo momento non riuscirei, dopo quello che è successo a mia mamma mi sono allontanato un po’ da tutti. Ho cercato di sopperire godendomi mia figlia il più possibile…”. Tornando alla malattia, l’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato: “Adesso dovrò vedere i prossimi step e farmaci che andrò a somministrarmi per capire quale funziona di più e quale meno, fino a che non si arrivi a qualcosa. Quando ti dicono che sei autoimmune non capisci nemmeno cosa hai…”.











