Costantino Vitagliano in lutto per Maurizio Costanzo/ “Mi ha dato tutto ciò che ho”

Il ricordo di Maurizio Costanzo che vive in Costantino Vitagliano: il commovente addio a Oggi é un altro giorno

Nei giorni segnati dal sentiment del lutto generale in Italia, per la scomparsa di Maurizio Costanzo, Costantino Vitagliano destina un commosso addio al mentore. E l’occasione é un intervento a Oggi é un altro giorno, che concede il re dei tronisti nella storia di Uomini e donne, dating show di produzione Fascino (azienda di produzione TV fondata da Maurizio Costanzo e la consorte storica e conduttrice TV del format Maria De Filippi). E particolarmente commosso é il messaggio di addio che Vitagliano rilascia, incalzato sul compianto giornalista e pioniere del talk show made in Italy nonché conduttore del format più longevo nella storia della TV -il Maurizio Costanzo Show-.

Costantino Vitagliano "Mai fidanzato con Lele Mora"/ "Non volevo fare Uomini e Donne"

“Io ho fatto tutto con lui- esordisce il re dei tronisti di Uomini e donne, in ricordo del mentore e la sua più grande fonte di ispirazione- mi ha dato tutto… ha dato tutto quello che ho… quindi il ricordo che ho di lui è che lo ringrazierò per sempre” . Ma non é tutto. Perché, poi, il ricordo dell’ex tronista prosegue poi con altre dichiarazioni di affetto e stima nutrite per il padrone di casa Maurizio Costanzo Show-che ad ottobre 2022 celebrava il quarantennale dall’esordio in TV: “e io mi ricordo le prime volte che me l’hanno presentato… Maria mi ha presentato Maurizio, io ero molto agitato a conoscere Maurizio nel privato, nel senso scambiare due parole fuori dalle telecamere, per me era colui che ha inventato la televisione”. Visibilmente commosso, nell’intervento a Oggi é un altro giorno, poi il bello e dannato tra i tronisti scoperti da Maria De Filippi, aggiunge in ricordo della compianta stella che lo ha illuminato: “Io lo guardavo da piccolo… E poi riuscire a lavorare con lui… ha fatto la prefazione di un mio libro, è colui che ha scritto il mio primo film, ti potrei dire che di tutto quello che ho è comunque parte lui, ci ha fatto parte Maria, ma Maurizio mi ha dato veramente tanto”.

Rosina, madre Costantino Vitagliano/ Morta nel 2018. "La donna più importante"

Web in tilt per l’addio a Oggi é un altro giorno

Quindi, tra i retroscena del successo in carriera condivisi con Maurizio Costanzo, spunta la nostalgica Buona domenica, il format domenicale condotto dal compianto volto tv: “3 anni di Buona domenica. Io mi ricordo che la mattina quando arrivavo mi diceva ‘questo sei tu e faceva vedere gli ascolti Tv’. Cioè mi motivava… è una persona che mi ha dato tanta motivazione in un periodo della mia vita che io comunque stavo entrando in un percorso… mi ha aperto un mondo… ne sarò grato sempre a tutta la famiglia Costanzo”.

Costantino Vitagliano è single?/ Ex: Alessandra Pierelli, Elisa Mariani. Con Luba?

L’addio di Costantino Vitagliano a Maurizio Costanzo, intanto, registra -in un video diventato virale nel web – un tripudio di interazioni social su TikTok. Tra cordoglio e nostalgia dei bei vecchi tempi TV andati, emerge in particolare il seguente commento: “Grande Costantino, ti seguo dagli esordi e ti venni anche a vedere alla tua prima del film, sempre un ragazzo onesto e umile, un bravissimo ragazzo”. “Grande Costa”, “Ne ha lanciato di persone nel mondo dello spettacolo Maurizio, grande uomo!”, si legge tra gli altri commenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA