La prima parte della puntata odierna de La Volta Buona si è aperta mettendo al centro un tema di discussione piuttosto delicato: il tradimento. Argomento quanto mai spigoloso, soprattutto quando si tratta di personalità note; a tal proposito, spicca il racconto senza filtri di Costantino Vitagliano che, disquisendo a proposito di ciò che sta accadendo sul fronte Francesco Totti – Noemi Bocchi, ha rivelato la sua persona esperienza in termini di infedeltà.

“Anche io facevo così, entra prima uno in albergo e poi esce l’altro, stessa cosa quando si esce…”, inizia così Costantino Vitagliano, partendo dallo scoop degli ultimi giorni riferito al presunto incontro in hotel tra Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli. L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi rivelato: “Io ho sempre tradito, non sono mai riuscito ad essere fedele per tanto tempo; forse perchè in realtà non ero davvero innamorato…”.

Costantino Vitagliano a La Volta Buona: “I tradimenti? Ecco perchè succedeva…”

Non dimostra certo problemi Costantino Vitagliano a raccontare le sue esperienze di infedeltà, soprattutto nei tempi in cui la notorietà alimentava le ‘occasioni’. “La tentazione la trovi quando sei lontano dalla tua fidanzata per tanto tempo, a me capitava perchè non le vedevo per settimane a causa del lavoro…”. Incalzato da Caterina Balivo sul rapporto con Alessandra Pierelli, conosciuta ai tempi di Uomini e Donne, l’ex tronista ha rivelato: “Se l’ho mai tradita? Meglio una domanda di riserva… Come te lo devo dire, non avevo il tempo materiale per farlo, però”. Proseguendo nel suo ragionamento, Costantino Vitagliano ha asserito: “Diciamo anche che molte volte il tradimento veniva accettato…”.

I racconti di Costantino Vitagliano hanno leggermente spiazzato i presenti, convinti della possibilità di riuscire ad essere fedeli in presenza di un amore vero e sincero. Altrettanto incredulo anche l’ex tronista che, visto lo scetticismo intorno a lui, ha esclamato: “Ma davvero nessuno di voi ha mai tradito?”.