Costantino Vitagliano “Mai fidanzato con Lele Mora”/ “Non volevo fare Uomini e Donne”

Costantino Vitagliano, intervistato da Pierluigi Diaco ai microfoni di “Bella Ma’”, trasmissione pomeridiana di Rai Due, ha effettuato un riepilogo della sua carriera. L’ha fatto esordendo con un’esclamazione sorprendente: “Io non volevo andare a ‘Uomini e Donne’. All’epoca facevo il modello, avevo molti ragazzi che lavoravano all’interno della mia agenzia di cubisti e spogliarellisti. Maria De Filippi, però, mi ha insegnato un percorso e io cercavo di capirlo mentre lo facevo. Sono esploso quasi per caso, non penso che qualcuno potesse prevederlo. Ringrazierò per sempre Maria, perché mi ha lasciato libero di essere me stesso”.

Rosina, madre Costantino Vitagliano/ Morta nel 2018. "La donna più importante"

Prima di Uomini e Donne, Costantino Vitagliano a soli 14-15 anni lavava i bicchieri “da Jannacci e Paolo Rossi, nel retro del loro locale. A casa mia, del resto, o si andava a scuola o si lavorava. Alle superiori non mi comportavo tanto bene, non mi piaceva studiare. Ho avuto due anni difficili e poi ho lasciato. Vivevo nelle case popolari e per permettermi il costo della palestra scaricavo cassette di frutta e verdura. I ragazzi di oggi sono molto più fortunati di quelli della mia generazione”.

Costantino Vitagliano è single?/ Ex: Alessandra Pierelli, Elisa Mariani. Con Luba?

COSTANTINO VITAGLIANO: “VENDEVO IL MIO CORPO SOLO PER OGGETTI DI MERCHANDISING”

A “Bella Ma’”, Costantino Vitagliano ha poi ricordato i suoi genitori: “Guai a chi mi toccava mamma e papà. Io ho sempre tutelato i miei genitori e li portavo poco in video. Sono stati loro a darmi la possibilità di avere tutto. L’unica colpa che mi attribuisco è quella di non avere dedicato troppo tempo ai miei genitori, che oggi non ci sono più. Mio padre faceva la guardia giurata, mia mamma era una signora delle pulizie”. Costantino, però, non è solo: “Sono sempre stato un tipo solitario e non ho mai voluto coinvolgere nelle mie decisioni nessuno, ma ho amici. Sono quelli con cui sono nato e cresciuto in periferia”.

Costantino Vitagliano: "Lele Mora? Un padre per me"/ "Uscivo con Beyoncé e Jay Z…"

A un certo punto della sua carriera, Costantino Vitagliano ha iniziato ad avere qualche problema: “La testa ha ceduto, ho cominciato ad avere attacchi di panico. Proprio io, che non avevo paura di niente e di nessuno. E quanti amici, che oggi non lo sono più, ho aiutato!”. Dello storico volto di “Uomini e Donne” si è anche scritto che fosse il fidanzato di Lele Mora. Un’affermazione alla quale lui risponde così: “All’epoca vendevo il mio corpo solo facendo merchandising, quindi calendari, penne, diari… Per anni mi hanno detto che io massaggiavo i piedi a Lele Mora, che ero il suo fidanzato, ma non è così! Gli voglio bene, ma questo è diverso”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA