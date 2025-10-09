Costantino Vitagliano, il messaggio choc ricevuto sui social dopo essersi mostrato in ospedale: "Spero che tu muoia". E lui replica

Costantino Vitagliano da quasi due anni si trova quotidianamente a fare i conti con una malattia autoimmune che ha scoperto per caso. Dopo aver cominciato a provare dolori e tanti sintomi che lo hanno fatto propendere per una visita in ospedale, l’ex protagonista di Uomini e Donne si è sottoposto ad un’infinità di esami, analisi e consulti specialistici che alla fine, dopo mesi, hanno restituito la diagnosi di una malattia immunitaria con la quale dovrà convivere a vita. Oggi l’ex tronista è sotto cura: come ha avuto modo di raccontare in più occasioni, in diversi giorni della settimana si sottopone alle terapie, per tenere sotto controllo la malattia.

In una delle ultime storie di Instagram, Costantino Vitagliano si è mostrato appunto proprio in ospedale. Da anni, come dicevamo, entra ed esce dalle strutture per sottoporsi a cure ed esami. E proprio di recente, durante una di queste visite, l’ex tronista è stato preso di mira da un hater che gli ha augurato persino la morte. “Spero che tu muoia presto. Sei sempre stato un ragazzo cattivo e una mer*a”. Questo il messaggio arrivato all’ex volto di Uomini e Donne, che non è rimasto impassibile, pubblicando appunto quel messaggio sui social e chiedendo ai propri follower cosa ne pensassero.

Costantino Vitagliano preso di mira da un hater: “Perché il mondo è così cattivo?”

Costantino Vitagliano, dopo il messaggio dell’hater che gli ha augurato la morte, ha chiesto ai suoi follower cosa ne pensassero. “Perché il mondo è diventato così cattivo? Perché essere così con chi neanche conosci?” si è chiesto Costantino. Insomma, un odio profondo che non ha lasciato indifferente l’ex volto di Uomini e Donne, amatissimo dalle donne negli anni Duemila e non soltanto, ora felice con Dafne, con la quale ha trovato stabilità in un momento particolarmente delicato come quello della malattia.