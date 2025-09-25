Costantino Vitagliano, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha raccontato importanti novità sul calvario della malattia.

Costantino Vitagliano ha scelto il salotto de La Volta Buona per raccontare del prosieguo del suo percorso alle prese con la malattia. L’ex volto di Uomini e Donne è partito dal tema toccato poco prima nel salotto di Caterina Balivo: “Chirurgia estetica? Assolutamente no, nemmeno il botox; non è una cosa che mi interessa, mi accetto per quello che sono e prima della malattia mi vantavo anche di poter avere un determinato fisico. Oggi mi devo curare ma non penso di aver bisogno della chirurgia; chi usa queste cose poi cambia, l’espressione non è più la stessa”.

Ora le cose procedono meglio per Costantino Vitagliano anche se all’inizio vedeva solo il baratro anche per via delle circostanze ignote del suo malessere. “Mi sto curando, ho una malattia che dovrò seguire tutta la vita. Ci sono delle belle novità? Ho tolto il cortisone, mi dava tanti scompensi sia fisici che all’umore. Faccio delle iniezioni di cellule staminali diverse volte al mese e ora il mio modo di vivere è migliorato, quando mi sono ammalato invece vedevo nero…”.

Lo storico ex volto di Uomini e Donne ha poi spiegato: “In ospedale mi hanno fatto la qualunque per capire cosa avessi e quando sono tornato a casa dopo 40 giorni ero un’altra persona… Si tratta di una infiammazione, una malattia autoimmune che prende la parte addominale. La mia aorta addominale aveva una massa intorno; ci fu un ricovero d’urgenza perchè se esplode puoi morire dissanguato”.

Costantino Vitagliano oggi ha ripreso in mano la sua vita, la malattia persiste ma grazie alle terapie e alla ricerca è riuscito a trovare un percorso che gli garantisce maggiore serenità. “Ora non rischio la vita perchè con questa terapia sono costantemente sotto controllo, teniamo a bada la malattia; ho ripreso anche la stima in me stesso, una cosa che avevo perso perchè vedevo tutto nero”.

Sempre a La Volta Buona, Costantino Vitagliano ha raccontato di un fattore parallelo alla malattia e particolarmente scabroso. A quanto pare, qualcuno sui social arriverebbe a mettere in dubbio la sua sofferenza, dubitando perfino della malattia. “Le critiche? Mi hanno ferito, mi hanno accusato di venire in televisione a far finta di stare male. Per qualcuno devi stare a casa, oppure devi farti vedere in ospedale altrimenti non è vero che stai male… Addirittura creano pagine finte, sono persone malate; non puoi fare questo tutto il giorno”. L’ex tronista ha poi aggiunto: “Ora ho una persona che cancella tutte le cose negative perchè non voglio nemmeno leggerle”.