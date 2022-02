Costantino Vitagliano “Tifo per l’amore libero”/ “Ho amiche che sono qualcosa di più”

Costantino Vitagliano è intervenuto ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 febbraio 2022. L’ex tronista ha subito commentato la notizia relativa a un suo presunto flirt paparazzato da “Libero” nelle scorse settimane: “Si trattava di una mia amica, ma sono single. Io sono sempre stato sul mercato e sono per l’amore libero. Se non trovi la persona e sei single, non è che rimani tutta la vita così. Hai delle amiche che sono qualcosa in più e per me è così. Il problema è che quando vengono fuori i sentimenti è un altro discorso”.

Dopodiché, la discussione si è spostata sul mondo dei reality show: “Parteciperei a L’Isola dei Famosi in coppia, ma in verità non me la sono mai sentita. Me l’hanno chiesto tante volte in passato, ma non ho mai accettato. Mi piace molto ridere, giocare, scherzare, l’Isola in particolare no”. Il Grande Fratello Vip, invece, è “figo che possa durare così tanto e che non ci sia un numero massimo di concorrenti”.

COSTANTINO VITAGLIANO: “IN UNA FICTION VORREI FARE IL PRETE”

Ancora sulle frequenze di Rtl 102.5 News, Costantino Vitagliano ha parlato di un ipotetico ruolo in una fiction: “Voglio fare il prete, voglio confessare. Dipende però che prete… Al massimo se sbaglio mi cambiano parrocchia! Il dottore è responsabile, invece il prete deve ascoltare, sono in un periodo in cui voglio ascoltare. Poliziotto? No, c’è troppo rischio”.

A livello di recitazione “ho avuto l’opportunità di fare dei cameo in ‘The Lady’. In passato ho fatto tante cose, oggi mi godo mia figlia che ha ritirato la pagella e sua mamma mi ha detto che è andata benissimo“. Infine, è escluso un suo ritorno a Uomini e Donne: “Quella di Tina Cipollari e Gianni Sperti è una location che non mi si addice. Scenderebbe sempre qualcuna delle mie vecchie fiamme per me, quindi meglio starne fuori”.

