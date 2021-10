Costantino Vitagliano: “Vorrei tornare al GF Vip”/ “Sogno un mio programma in tv”

Costantino Vitagliano, ex valletto di “La sai l’ultima?” e protagonista storico di “Uomini e Donne”, “Buona Domenica” e “Stranamore”, è intervenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 ottobre 2021, ai microfoni della trasmissione di Rtl 102.5 News “Trends&Celebrities”, condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri, raccontando di sé, del suo passato e degli obiettivi per il domani. Il tutto partendo da una considerazione: “È cambiato un po’ tutto, anche il modo di fare in tv in questi anni. Forse sono cambiati pure i canoni di bellezza”.

Il successo lo travolse negli anni Duemila, quando il suo volto era ovunque: “Andavo in edicola e c’erano diari o astucci con la mia faccia. Poster, giornali che parlavano di me. Ho scritto due libri che hanno venduto trecentomila copie”. Insomma, un vero e proprio fenomeno televisivo, che, se ci fossero stati i social di oggi, avrebbe sicuramente avuto una carriera parallela da influencer. “Oggi sono tanti i personaggi che vediamo in tv, forse sono troppi – ha aggiunto –. Ma sicuramente hanno maggiori possibilità rispetto al passato. Ci sono, ad esempio, le piattaforme social che danno grande visibilità e quando ho iniziato io non c’era tutto questo. Oggi è tutto veloce: video stories su Instagram di 15 secondi o al massimo 59. Tutto in tempo reale, un altro mondo”.

COSTANTINO VITAGLIANO: “MIA FIGLIA AYLA? SONO UN PADRE ATTENTO”

Non va poi scordato che Costantino Vitagliano è stato uno dei concorrenti della prima edizione del Grande Fratello Vip e nella Casa più spiata d’Italia farebbe volentieri ritorno: “Sono stato lì una sola settimana, stava per nascere mia figlia. Era un periodo molto delicato e importante e non ho mai voluto sbandierare la mia privacy. Ora tornerei lì, perché è una bella vetrina per tutti”.

Già, la figlia: si chiama Ayla ed è nata dall’amore per la compagna Elisa Mariani: “Non chiedetemi che padre sono, penso attento. Gioco con mia figlia, tra poco vado a prenderla all’asilo”, ha asserito in diretta radiovisiva, prima di lasciarsi andare a una confessione sul futuro, che coincide con un possibile ritorno in tv. “Un programma tutto mio? Non lo sogno, lo desidero. Se non sarà in tv, potrebbe essere sul web. Ormai tutto si svolge lì”.

