Un viaggio breve ma intenso; la prima stagione di Costanza si conclude questa sera – 13 aprile 2025 – con la quarta ed ultima puntata; un turbinio di emozioni si abbatterà sui telespettatori dato che il finale di stagione sarà piuttosto ricco di colpi di scena. L’hype per l’atto conclusivo è lecito e alimenta ovviamente gli interrogativi dei telespettatori sul seguito della nuova serie tv targata Rai. Aspettative avvalorate da un successo stratosferico per Miriam Dalmazio e colleghi dato che ogni puntata è stata accompagnata da picchi di share incredibili, sempre oltre il 20%. Il punto, ad oggi, è essenzialmente uno: Costanza 2 si farà?

Come sempre, ogni nuova stagiona deve essere accompagnata da diversi punti cardine: finale di stagione aperto e successo dal punto di vista del seguito. E quindi, Costanza 2 si farà? In mancanza di notizie certe, per il momento ci si può affidare ad indizi piuttosto confortanti sul seguito della serie tv con Miriam Dalmazio protagonista. Proprio in queste ore, con una storia pubblicata sui social, l’attrice si è interrogata sul possibile seguito con Costanza 2 e sembra proprio un gesto sibillino per alimentare le attese degli appassionati.

Anticipazioni Costanza 2, più di uno spiraglio per il seguito dopo il successo del primo capitolo

Altro indizio che alimenta le certezze su se Costanza 2 si farà è il successo in termini di share; circa il 22% per le puntate del primo capitolo, un dato decisamente positivo dal punto di vista televisivo e che sicuramente può spingere la produzione a compiere presto il passo verso il seguito del titolo.

Il finale di stagione in corso questa sera – 13 aprile 2025 – garantisce ulteriori indizi su se Costanza 2 si farà. Evitando spoiler per chi attende di assaporare gli ultimi atti del primo capitolo, vedremo la protagonista – interpretata da Miriam Dalmazio – lasciare il pubblico con una serie di interrogativi e scelte in sospeso. Insomma, terreno fertile per costruire un fortunato e imperdibile secondo capitolo. C’è tanto materiale da cui attingere dato che i romanzi scritti da Alessia Gazzola sono in totale 3; fari puntati dunque sulle anticipazioni di Costanza 2 perchè forse scopriremo presto quando tornerà in onda.

