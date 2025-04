La fiction Costanza, che sta registrando ottimi ascolti e che è già entrata nel cuore del pubblico, si sta avviando verso l’ultima, imperdibile, puntata.

Siamo dunque giunti alla fine della prima stagione della fiction e, negli ultimi due episodi della serie, non mancheranno, di certo, i colpi di scena. Nelle scorse puntate, abbiamo visto Costanza arrivare a Verona, da Messina, portando con sé sua figlia Flora, e trasferendosi a casa di sua sorella Toni.

Costanza è una paleopatologa e si è trasferita nella città di Romeo & Giulietta, dopo aver ottenuto un assegno di ricerca, della durata di un anno. E proprio nella bella città veneta, la giovane donna rivede il suo ex e padre di sua figlia, Marco. Tra i due, sette anni prima, c’era stata una relazione durata poco tempo, che in seguito lei aveva interrotto, dopo aver scoperto, tramite un messaggio trovato sul telefono di lui, che era fidanzato.

Delusa, era andata via da casa dell’uomo senza neanche dirglielo, interrompendo il rapporto. Nel tempo, non gli aveva neppure rivelato che Flora fosse il frutto della loro storia fugace. Giunta, quindi, a Verona, alla fine, Costanza si è decisa a dire a Marco di essere il padre della bambina, e all’inizio lui aveva reagito molto male. Poi, aveva accettato di prendersi le sue responsabilità.

Marco, però, era fidanzato con Federica e per di più in procinto di sposarla, per cui la scoperta di avere una figlia, inizialmente aveva inevitabilmente incrinato il loro rapporto, poi ripresosi. Nel frattempo, tra Costanza e Marco era scattato un bacio, e questo aveva mandato entrambi in crisi. Peraltro, Costanza aveva iniziato una relazione con un suo collega di lavoro, Ludovico.

La paleotologa, proprio a quest’ultimo, aveva confessato del bacio con Marco e il giovane l’aveva lasciata. Poi, però, i due sono tornati insieme.

Costanza, ultima puntata: gelosie, matrimoni in vista e l’incontro finale

L’ultima puntata di Costanza andrà in onda domenica 13 aprile ore su Rai Uno, e dalle anticipazioni scopriamo che Marco e Federica stanno per convolare a nozze.

Nel primo episodio del finale di stagione, Federica, che sta per sposare Marco, vuole conosce Flora. Così, si organizzerà un incontro e le cose andranno bene, ma nell’animo di Costanza, si scateneranno un po’ di perplessità. Federica, peraltro, inviterà tutti al matrimonio.

Melchiorre chiederà a Costanza e Diana di andare a Parigi, per questioni lavorative. Tuttavia, Diana non potrà partire in quanto sconsigliatole dal ginecologo.

Nell’ultimo episodio, Costanza andrà a Parigi e Flora, invece, resterà a casa di Marco. L’uomo, nel corso di una videochiamata, si accorgerà che Costanza è partita con Ludovico, e sarà molto geloso.

Tornata a casa, Costanza si renderà conto che ciò che prova per Marco, è troppo forte per ignorarlo. A quel punto, chiederà a Marco, un incontro, per dirgli tutta la verità.