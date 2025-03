Quando siamo oltre il giro di boa della nuova serie tv targata Rai Uno, cresce l’attesa dei telespettatori per le anticipazioni Costanza per la prossima puntata del 6 aprile 2025. L’appuntamento di oggi ha reso ancora più intricata la trama e, in vista dei prossimi due episodi, la situazione potrebbe capitolare verso un finale ancora più denso di colpi di scena. La protagonista è nel pieno di un dissidio sentimentale; da una parte il rapporto logoro con Ludovico, dall’altra la sensazione di un possibile ritorno di fiamma per il padre di sua figlia Flora, Marco.

Anticipazioni Costanza, seconda puntata 31 marzo 2025/ Marco vuole incontrare sua figlia!

Le anticipazioni Costanza per la prossima puntata – 6 aprile 2025 – partono dal rapporto tra Costanza e Marco che dopo la vicinanza recente sembra destare la preoccupazione di entrambi. Da un lato la protagonista che tema la reazione di Ludovico e non intende, almeno per il momento, compromettere il loro rapporto; dall’altro il suo ex compagno – anche lui impegnato – che si vede investito da una serie di circostanza che non avrebbe immaginato fino a poco tempo prima.

Anticipazioni Costanza fiction Rai1, Miriam Dalmazio svela: "Colpi di scena e mistero intrigante"/ "Piacerà"

Diana aspetta un figlio ma Anselmo non la prende bene… Anticipazioni Costanza, prossima puntata 6 aprile 2025

Messe un attimo in disparte le questioni sentimentali, Costanza torna a concentrarsi sugli impegni di lavoro e il focus tornerà sul rapporto con Diana. Le ruggini dell’ultimo periodo hanno intaccato il rapporto ma una situazione spigolosa della collega sarà l’assist per trovare una nuova complicità. Anselmo non prende benissimo la notizia della gravidanza di Diana e quest’ultima troverà proprio il supporto di Costanza in una situazione così difficile.

Le anticipazioni Costanza proseguono con Toni che, diversamente da quanto aveva deciso poco prima, improvvisamente mette in pausa le sedute per Stefano. La terapia stava avendo dei buoni effetti nel pasticciere che però è ignaro dei sentimenti della ragazza. Proprio per questo è lei a prendere le redini della situazione interrompendo le sedute. Nel frattempo, Ludovico e Costanza sono sempre più distanti; il fidanzato cerca di evitare il confronto mentre lei, seppur non in maniera convinta, sente di provare qualcosa di forte per Marco.

Costanza, Marco e Ludovico: triangolo amoroso ma dal passato arriva.../ Anticipazioni Costanza fiction Rai1