L’esordio di Costanza – nuova serie tv targata Rai Uno – sta già attirando la curiosità degli appassionati grazie ad una trama fitta di scenari intricati e carica di emozioni. Quando ancora sono in corso i primi due episodi la mente dei fan viaggia verso le anticipazioni della prossima puntata, prevista per il prossimo 6 aprile 2025. L’incontro con Marco, un bacio ‘per errore’ e una svolta non proprio positiva per il podcast sul quale ha iniziato a lavorare. Insomma, un turbinio di circostanze che alzano l’asticella delle aspettative per i possibili risvolti della trama quando siamo solo alle battute iniziali.

Le anticipazioni Costanza per la prossima puntata del 6 aprile 2025 partono dall’incontro tra la protagonista e Marco, padre di sua figlia. Le pressioni genuine della piccola Flora portano la paleontologa a contattare il suo ex compagno proprio al fine di rivelargli la paternità. Come prevedibile, l’uomo non reagirà benissimo alla notizia; non tanto per il fatto di aver ignorato per 6 anni l’idea di essere padre, ma per il fatto di aver ottenuto la verità da Costanza dopo tutto questo tempo.

Nonostante le resistenze e recriminazioni iniziali, Marco sentirà quella notizia nel profondo: la scoperta di avere una figlia scuote nel ragazzo emozioni impreviste, che mai aveva immaginato di poter provare. A dispetto della reazione iniziale nel colloquio con Costanza, decide di recarsi – ad insaputa della protagonista – fuori la scuola di Flora per vederla da per la prima volta.

Le anticipazioni Costanza per la prossima puntata – 6 aprile 2025 – proseguono con la rabbia di Ludovico per il bacio tra Marco e la protagonista. La paleontologa chiarisce con il suo ex compagno, ma con l’attuale le cose non sembrano andare come previsto. Per quanto si sia trattato di un errore, per il ragazzo è visto comunque come un tradimento; qualcosa che per ora non riesce a sopportare e che potrebbe mettere a rischio la relazione con la protagonista. Intanto, qualcosa scuote l’emotività della protagonista anche dal punto di vista professionale. I fondi sono terminati: il suo podcast e le ricerche a Verona potrebbero essere già verso i titoli di coda ma c’è un piano che è pronta a mettere in atto per cambiare le carte in tavola, ci riuscirà?

