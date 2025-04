Il tempo è il peggiore degli alleati per coloro che cercano anticipazioni Costanza in vista dell’ultima puntata del prossimo 13 aprile 2025; siamo già ai titoli di coda della nuova serie tv che ha conquistato tutti e il finale di stagione potrebbe non chiudere totalmente il cerchio delle questioni più intricate. Il focus dei due episodi conclusivi è infatti tutto dedicato alla liaison – per ora solo mentale – tra Marco e la protagonista. Entrambi impegnati ma dopo essersi rivisti hanno riscoperto emozioni inattese, il tutto condito da un bacio imprevisto: un annuncio clamoroso cambierà però le carte in tavola.

Le anticipazioni Costanza per l’ultima puntata del prossimo 13 aprile 2025 partono dalle nuove ruggini tra la protagonista e il suo ex fidanzato Marco, questa volta per gelosia. Tutta colpa di Flora, presentata per la prima volta a Federica e suscitando nell’archeologa una reazione quasi imprevista per lei stessa. Sentimenti contrastanti ma che di certo non lasciano libera la sua mente da riflessioni sull’entità del rapporto a dispetto di quanto invece prova per Ludovico.

Marco pronto a voltare pagina? Anticipazioni ultima puntata 13 aprile 2025

La vicinanza tra Federica e Marco suscita una forte gelosia in Costanza, ma la situazione presto capitolerà per un annuncio ancora più imprevisto. I due sono infatti pronti a compiere il grande passo del matrimonio e alla mente della protagonista torna con prepotenza il ricordo del loro bacio e non si spiega come anche l’ex fidanzato possa riuscire a fare finta nulla così facilmente. Nel frattempo, Toni ha finalmente deciso: lascia Stefano, l’incontro con la sua ex fidanzata non può essere digerito.

Le anticipazioni Costanza per l’ultima puntata in onda il prossimo 13 aprile 2025 proseguono con il matrimonio tra Marco e Federica, ormai imminenti. La coppia è in fermento e soprattutto totalmente impegnata dai preparativi per il lieto evento. Una situazione che porterà la protagonista in una situazione di dissidio totale; convincerà il suo ex fidanzato a non sposarsi, chiudendo il suo rapporto con Ludovico, o lascerà che le cose facciano il loro corso?

