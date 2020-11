Costanza Calabrese, giornalista TG5 sta male?/ Affanno e fiato corto “che ansia!”

Paura per la giornalista Costanza Calabrese, mezzobusto del Tg5 che nell’anteprima che anticipa la messa in onda vera e propria dell’edizione delle 20.00 ha destato qualche timore di troppo al popolo dei social. La giornalista, infatti, nell’annunciare la situazione Coronavirus in Italia ha manifestato difficoltà nella conduzione per via del fiato corto. Calabrese ha manifestato qualche problema di affanno durante la lettura delle notizie che anticipano i servizi dell’edizione serale del Telegiornale in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. In tempi di emergenza Coronavirus, purtroppo, tutto ciò che si avvicina a eventuali problemi respiratori desta subito un certo scalpore e timore. E’ quello che avranno intravisto nella Calabrese molti utenti dei social che hanno prontamente riportato su Twitter le loro evidenti preoccupazioni rispetto al modo affannato di condurre: “Ma solo a me la Calabrese quando parla stasera mette un’ansia pazzesca ogni volta che prende fiato?”, lamenta un utente del social dell’uccellino azzurro.

COSTANZA CALABRESE, GIORNALISTA TG5 STA MALE? PAURA SUL WEB

La giornalista Costanza Calabrese alle prese con un malanno di stagione? E’ molto probabile dato anche il periodo, anche se alcuni utenti social, nel vederla alla conduzione del celebre Tg della rete ammiraglia di casa Mediaset hanno inevitabilmente riproposto le loro preoccupazioni. “Ma basta!”, tuona un utente su Twitter, “È un mese che va in giro con gravi problemi di salute. Non è un bell’esempio. Che si curi e poi torni a condurre il TG5”. Insinuazioni certamente gravi dal momento che è facilmente ipotizzabile che al Biscione i controlli anti Covid siano più che ferrei, come dimostrato in altre occasioni. “Ma la giornalista… tutto ok?”, si domanda intanto un altro spettatore evidenziando l’affanno evidente della giornalista. La Calabrese, volto noto del Tg5, non ha fornito alcuna spiegazione proseguendo senza alcuna sosta nella lettura delle notizia del giorno.

#tg5 ma solo a me la Calabrese quando parla stasera mette un’ansia pazzesca ogni volta che prende fiato? 😓 — Daniele Bressan (@danbud19) November 20, 2020

Ma basta! #costanzacalabrese.

È un mese che va in giro con gravi problemi di salute. Non è un bell’esempio. Che si curi e poi torni a condurre il #TG5. — Montani Gianni (@petersenjoe) November 20, 2020





