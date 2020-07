Costanza Caracciolo all’Isola dei Famosi?/ L’ex velina tentenna: Vieri e le figlie…

Costanza Caracciolo corteggiata dalla produzione dell’Isola dei Famosi. Secondo le indiscrezioni pubblicate dal settimanale ‘Oggi’ nella rubrica ‘Ah, saperlo’ di Alberto Dandolo, l’ex velina di Striscia la Notizia sarebbe finita nel mirino della produzione del reality show, alla ricerca di concorrenti per la nuova edizione. La Caracciolo sarebbe uno dei nomi forti su cui starebbero puntando gli autori per consegnare ad Ilary Blasi che condurrà la nuova edizione al posto di Alessia Marcuzzi, un cast forte e variegato. Sulla presenza della moglie di Bobo Vieri tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi, ci sarebbe un grosso punto interrogativo. L’ex velina, infatti, avrebbe molti dubbi, stando alle indiscrezioni raccolte da Oggi, sulla sua partecipazione al reality. A far tentennare Costanza Caracciolo sarebbe la necessità di separarsi per diverso tempo non solo dal marito, ma soprattutto dalle figlie Stella, nata a novembre del 2018 ed Isabel, nata a marzo 2020, in piena pandemia.

COSTANZA CARACCIOLO TORNA IN PISTA CON L’ISOLA DEI FAMOSI?

Diventata mamma due volte in pochissimo tempo, Costanza Caracciolo dedica tutto il suo tempo alle sue bambine, Stella ed Isabel senza far mancare la sua presenza al marito Bobo Vieri a cui ha regalato una festa a sorpresa in occasione del suo 47esimo compleanno. Tuttavia, secondo le indiscrezioni, l’ex velina di Striscia la Notizia potrebbe presto tornare in pista accettando l’offerta di partecipare all’Isola dei Famosi. Per la Caracciolo, tuttavia, si tratterebbe di una sfida importante soprattutto dal punto di vista personale. Costanza, dunque, accetterà il corteggiamento della produzione del reality? Riuscirà a separarsi dal marito e dalle sue bambine? In attesa di una risposta, per ora, la Caracciolo si gode l’estate con la sua famiglia.



