Nata a Lentini, in Sicilia, nel 1990, Costanza Caracciolo ha ottenuto da giovanissima un gran successo come velina. Dopo aver studiato al liceo classico, la modella ha preso parte al programma di Canale 5 Veline, vincendo la finalissima proprio con Federica Nargi, che poi sarebbe diventata una sua grande amica. Le due hanno preso parte insieme a quattro edizioni di Striscia la Notizia, diventando il volto del tg satirico di Canale 5. Più avanti, nel 2012, in coppia le due hanno partecipato al reality show Pechino Express.

Negli anni a seguire Costanza Caracciolo ha preso parte ad una serie di trasmissioni e talk show sportivi, come “Tiki Taka”. Dal 2015, dopo aver cominciato la sua storia con Bobo Vieri, Costanza Caracciolo si è dedicata meno al mondo dello spettacolo inteso come tv e più ai social e alla splendida famiglia che ha creato con l’ex calciatore, con il quale si è unita civilmente in una cerimonia che si è tenuta a Milano. La coppia ha due figlie, Stella, nata nel 2018, e Isabel, venuta al mondo due anni più tardi.

Costanza Caracciolo, chi è: il dolore dell’aborto prima della maternità

L’amore tra Costanza Caracciolo e Bobo Vieri è cominciato diversi anni dopo il primo incontro. I due non hanno cominciato immediatamente la loro relazione, che è iniziata solamente più tardi e ben presto ha dato frutti importanti, con la nascita di due bambine molto amate. “L’ho conosciuto subito appena sono arrivata a Milano; non c’eravamo subito soffermati sulla conoscenza che poi si è concretizzata negli anni successivi…” ha raccontato la modella ed ex velina Costanza Caracciolo. Prima di diventare genitori di Stella e Isabel, Bobo e Costanza hanno vissuto il dolore dell’aborto: la bella siciliana ha infatti perso un bambino, soffrendo molto non solamente per la perdita in sé quanto per il fatto che la stampa non abbia rispettato la sua sofferenza, dando la notizia.