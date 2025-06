Per molte donne raggiungere la maternità è un vero e proprio sogno, lo si evince anche dalle parole di Costanza Caracciolo – oggi a La Volta Buona – che nel raccontare soprattutto le critiche ricevute sui social per il suo cambiamento fisico dopo la gravidanza ha sottolineato, con orgoglio, di non essersi lasciata intaccare dalla cattiveria che spesso aleggia sul web. La moglie di Bobo Vieri è partita da una condizione riscontrata dopo la doppia maternità e che le ha causato qualche problema dal punto di vista del recupero della forma.

“Ho avuto una diastasi addominale dopo la gravidanza, è praticamente il distaccamento del retto addominale che può capitare anche quando si è in sovrappeso ma che è più una condizione tipica post-gravidanza”. Questo il racconto di Costanza Caracciolo oggi a La Volta Buona parlando dei cambiamenti del suo fisico dopo le due gravidanze. L’ex Velina ha dato alla luce 2 figlie, Stella e Isabel, entrambe nate dalla relazione con Bobo Vieri. “Me ne sono accorta perchè quando ero stesa avevo un po’ la pancia a punta; poi ho trovato la soluzione facendo degli esercizi di respirazione, fatti ovviamente con costanza”.

Risolta la condizione fisica – diastasi addominale post-gravidanza – Costanza Caracciolo ha voluto sottolineare anche quanto sui social siano in molti a mancare di tatto e sensibilità. La moglie di Bobo Vieri è stata infatti ingiustamente attaccata e criticata sul web per i cambiamenti del suo fisico dopo la nascita delle figlie – Stella e Isabel – “Alcuni mi chiedevano se fossi ancora incinta quando invece era un semplice gonfiore che può capitare anche dopo i pasti. I social lo sai, hanno questa libertà di parola dove tutti si sentono in diritto di criticare spesso dicendo falsità”. Costanza Caracciolo – sempre a La Volta Buona – ha poi chiosato: “Fortunatamente ho tanti follower anche carinissimi, tanto io blocco sempre!”.