Costanza Caracciolo e Federica Nargi/ Video, tornano veline per un giorno su Tik Tok

Costanza Caracciolo e Federica Nargi tornano veline per un giorno su Tik Tok. Proprio così, le due bellissime showgirl hanno deciso di pubblicare un video sul social del momento in cui ballano scatenate come ai vecchi tempi di quanto erano veline di Striscia La Notizia. Un vero e proprio stacchetto quello proposto dalla Nargi e dalla Caracciolo ai tantissimi fan su Tik Tok, anche se questa volta indossano una mascherina come richiedono le regole imposte dal Governo per la lotta contro il Coronavirus. Nel video, diventato virale sui social, Costanza Caracciolo e Federica Nargi non solo, visto che hanno deciso di coinvolgere in questo “momento nostalgia” sulle note di “Золото ( Rakurs & Ramirez Remix) – Kartashow/Мари Краймбрери” alcune amiche tra cui si riconosce Simona Salvemini, ex concorrente del Grande Fratello. Clicca qui per vedere il video – stacchetto delle ex veline di Striscia La Notizia.

Costanza Caracciolo e Federica Nargi: amiche dai tempi di Striscia La Notizia

Costanza Caracciolo e Federica Nargi veline per un giorno su Tik Tok. Ai tempi del Coronavirus le ex veline di Striscia La Notizia hanno pensato bene di regalare un momento nostalgia ai tantissimi fan che da anni le seguono sui social. Le due showgirl, infatti, sono nate televisivamente parlando proprio grazie al programma cult di Antonio Ricci e quale occasione migliore che non omaggiarlo con un bello stacchetto pubblicato sul social del momento? Prova superata a pieni voti, visto che il video delle due ex veline è diventato, manco a dirlo, virale su tutti i social per la gioia dei fan. Intanto la Caracciolo intervista da DiLei ha raccontato come ha cercato di mantenersi in forma durante questi mesi di quarantena che ha trascorso peraltro in attesa della seconda figlia. “L’unica cosa che ho fatto di nuovo è stata pilates. Per il resto, ho cucinato tantissimo e mi sentivo anche giustificata dalla gravidanza a mangiare. Adesso però non ho più scuse” ha detto la moglie di Bobo Vieri che si è ritrovata a partorire proprio nel pieno boom del Coronavirus. Il 25 marzo scorso, infatti, è nata la piccola Isabel in un momento storico davvero particolare visto che tutta l’Italia era in lockdown per via del virus Covid-19. “Non potevo scegliere di farlo in un altro momento, altrimenti avrei rimandato” – ha detto la showgirl che, nonostante tutto, ha precisato: “alla fine devo dire che è andata benissimo”.



