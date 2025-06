Non è ancora ufficiale, ma Costanza Caracciolo potrebbe essere incinta del terzo figlio da Bobo Vieri. Al momento si tratta solo di un rumor arrivato improvvisamente da Deianira Marzano che nelle sue storie ha stupito i fan con queste parole: “Caracciolo incinta“, senza dire nulla di più. Nel 2019, l’ex velina di Striscia La Notizia aveva rivelato a Verissimo di aspettare la seconda figlia: “Aspetto un’altra femminuccia, Bobo è felicissimo”, anche se in casa Vieri non sono ancora arrivati eredi maschi del calciatore.

Il lieto evento era stato annunciato con immensa gioia dopo sei mesi dalla notizia: “Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché tre mesi sono troppo pochi. Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza“, avevano detto lei e Bobo. Oggi, Costanza Caracciolo potrebbe aspettare un altro bambino per completare la famiglia, ma ripetiamo che la diretta interessata non ha ancora confermato o smentito la notizia. Solo ieri l’ex velina si trovava insieme a Vieri ad assistere ad una partita di calcio dell’Inter al Bayern Monaco anche se la squadra ha perso la Champions League contro il PSG.

Costanza Caracciolo su Bobo Vieri: “Padre meraviglioso“

Eppure, nelle storie Instagram di Costanza Caracciolo non si intravedeva neanche l’ombra di un pancino. Solo una semplice canottiera bianca e tanta felicità da parte di lei e Bobo, curiosi di sapere come sarebbe andata a finire la partita. La donna ha sempre raccontato di avere accanto un marito incredibilmente bravo nel ruolo di padre, ecco cos’aveva spiegato a Verissimo qualche anno fa: “È un padre meraviglioso. Penso che con la prossima nascita impazzirà totalmente. All’inizio pensavo che anche un maschietto non mi sarebbe dispiaciuto ma lui diceva che con due femmine sarebbe stato meraviglioso in effetti devo dire che va benissimo così”. Al momento non ci resta che attendere una sua conferma o altri dettagli da parte della chiacchieratissima coppia. Arriva il maschio in casa Vieri?