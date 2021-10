Costanza Caracciolo e Vieri, terzo figlio in arrivo?/ Il desiderio dell’ex velina

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri allargheranno presto la famiglia? Secondo un’indiscrezione riportata da Alberto Dandolo nella rubrica “Ah Saperlo” del settimanale Oggi, nel numero in edicola, l’ex velina di Striscia la Notizia, avrebbe voglia di diventare mamma per la terza volta regalando così un fratellino a Stella ed Isabel. La storia d’amore tra Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, nata lontana dalle luci dei riflettori, continua a far sognare i fans. Belli, innamorati e sempre più complici, si sono sposati in gran segreto e hanno formato una splendida famiglia con la nascita di Stella ed Isabel.

Ora, secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Oggi, pare che il desiderio della Caracciolo sia quella di avere un terzo figlio per poter regalare un fratellino alle sue bambine. Bobo Vieri avrà lo stesso desiderio della sua bellissima moglie?

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: la verità sul terzo figlio

Quella del settimanale Oggi è un’indiscrezione non confermata. Negli scorsi mesi, Costanza Caracciolo, ospite di Adriana Volpe a “Ogni mattina”, ha spiegato di non volere il terzo figlio. “Non abbiamo intenzione di farne un altro, due figli volevamo”, ha assicurato l’ex velina.

In attesa di scoprire se l’indiscrezione di Oggi si realizzerà, Vieri e la Caracciolo continuano a godersi la storia d’amore che vivono lontani dalle luci dei riflettori. Discreti e riservati, proteggono la propria privacy e quella delle loro bambine di ci pubblicano foto sui social, ma rigorosamente coprendo il volto delle piccole. Stella ed Isabel, dunque, avranno davvero il terzo figlio?

