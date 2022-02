Costanza Caracciolo, grave lutto in famiglia: morto il nonno/ “Ti amerò per sempre”

Gravissimo lutto per la showgirl Costanza Caracciolo, moglie di Bobo Vieri: l’ex Velina ha annunciato la morte del nonno. Attraverso Instagram ha pubblicato un bello scatto in compagnia dell’amato caro, accompagnato da un lunghissimo messaggio carico di nostalgia ed affetto: “Ti sarò per sempre grata – scrive la compagna dell’ex calciatore sui social – per quello che hai fatto per me accompagnandomi a quel famoso provino”. Un post che inizia così, con questa premessa: “A te, che sei stato un grande uomo in questa vita…”.

E ancora: “Sei stato un marito fantastico, tu e la nonna per me, e per tantissime coppie, avete sempre rappresentato l’esempio del vero amore, si percepiva nell’aria. Sei stato un padre amorevole per i tuoi figli. Anche se mi chiedevi di chiamarti Zio, in realtà sei stato sempre un super nonno con la N maiuscola, presente, sempre”. Quindi la showgirl ha proseguito: “Hai avuto anche la grande fortuna di diventare bisnonno e conoscere le tue piccole pronipoti che ti chiamano sempre: nonno Ciccio. Hai vissuto una vita al top”, le parole di Costanza Caracciolo riferendosi alle due figlie, le piccole Stella e Isabel, rispettivamente di tre e (quasi) due anni.

COSTANZA CARACCIOLO, MORTO IL NONNO: “INUTILE DIRTI CHE TI DEVO TUTTO”

Quindi l’ex Velina ha concluso così il suo post dedicato all’amato nonno: “Inutile dirti che ti devo tutto, perché se non fosse stato per te, non avrei avuto la vita che sto vivendo e soprattutto non avrei avuto di conseguenza la mia splendida famiglia. Ti sarò per sempre grata per quello che hai fatto per me accompagnandomi a quel famoso provino quel giorno e non ti dirò mai abbastanza grazie. Adesso che finalmente hai smesso di soffrire, veglia su di noi. Ti amerò per sempre”.

Costanza Caracciolo lo scorso mese di ottobre 2021 aveva salutato per sempre Diva, la sua amata cagnolina, per 17 anni insieme: “Eri rimasta l’unica superstite della tua famiglia – aveva scritta in quell’occasione sempre sui social – oggi hai raggiunto tutti ma tu sappi che rimarrai per sempre nei nostri cuori”.

