Costanza Caracciolo/ “Grave violazione della mia privacy”, il sostegno di Guendalina Canessa e Manuela Arcuri

Costanza Caracciolo ha messo dei paletti, dopo che qualcuno ha deciso di pubblicare le foto della figlia Stella senza oscurarle il volto e soprattutto senza il permesso dei genitori. Così Costanza e Bobo Vieri hanno deciso di lanciare tramite i social un messaggio severo agli autori di questa infrazione, aggiungendo che agiranno nelle sedi più opportune: “Buongiorno a tutti, dopo la grave violazione della privacy, perpetrata nei confronti della nostra famiglia, che ha visto la pubblicazione non autorizzata di fotografie di nostra figlia Stella, abbiamo deciso di procedere legalmente nei confronti di chi ha pubblicato le foto senza autorizzazione”. Sostenuti dagli amici, fra cui Guendalina Canessa e Manuela Arcuri, la coppia ha promesso inoltre che tuteleranno la loro famiglia in qualsiasi sede: “Non tollereremo chi invaderà, senza permesso, la nostra privacy, esponendo le nostre figlie ai pericoli di internet”. Clicca qui per leggere il post di Costanza Caracciolo. Solo pochi giorni fa la moglie di Bobo aveva scelto di pubblicare uno scatto intimo di entrambe le figlie, condividendo con i fan il momento della nascita delle piccole Stella e Isabel.

Costanza Caracciolo, cosa ha fatto in quarantena?

La quarantena ha sorpreso in qualche modo Costanza Caracciolo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro del marito Bobo Vieri. Prima del lockdown, l’ex campione infatti era solito trascorrere in ufficio diverse ore per via della sua mansione. “In questa quarantena ho scoperto la vera portata del suo lavoro che prima, quando era in ufficio, non immaginavo proprio“, ha confessato lei al settimanale F, “È sempre al telefono o sul computer a leggere e a rispondere alle mail. Lavora in continuazione, è incredibile, ma nonostante questo riesce sempre a trovare del tempo per me e le bambine”. Oggi, lunedì 18 maggio 2020, Costanza Caracciolo sarà invece una delle protagoniste di Emigratis. La puntata in replica ci mostrerà quanto accaduto nelle scorse edizioni, ovvero quando la showgirl e l’amica Elisabetta Canalis sono state coinvolte da Pio e Amedeo in uno scherzo particolare. Il duo comico infatti ha presentato alla Canalis e alla Caracciolo un caro amico, Michele, molto bravo a giocare al casinò. Le due poi sono state convinte a fare diverse coccole a Michele, che come dote ha anche la capacità di misurare il grado di affettività in base all’altezza di chi ha di fronte. Clicca qui per guardare il video di Costanza Caracciolo.

Foto, la violazione della privacy

Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo) in data: 16 Mag 2020 alle ore 7:16 PDT





