Costanza Caracciolo ha partorito/ Nata la seconda figlia di Vieri: “benvenuta Isabel”

Secondo fiocco rosa in casa Vieri. Costanza Caracciolo ha partorito mettendo al mondo la seconda figlia dell’ex calciatore. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram di Vieri che ha pubblicato la foto di un grosso fiocco svelando anche il nome della piccola. “Benvenuta Isabel“, ha scritto papà Bobo che ha poi dedicato delle parole d’amore alla sua Costanza. “Coco’ love u forever“, ha scritto ancora Vieri. Tantissimi i messaggi di auguri da parte degli amici che, non potendo andare a trovare la piccola e i suoi genitori, hanno lasciato tantissimi commenti sotto il post di Vieri. “Auguri bomber”, scrive Borriello. “Doppietta Bobo”, scrive invece Ciro Ferrara. Auguri anche da parte di Elena Santarelli, Claudio Marchisio, Alessandro Matri, Vittorio Brumotti e tanti altri.

COSTANZA CARACCIOLO E BOBO VIERI: NATA ISABEL, LA SECONDA FIGLIA

In piena emergenza coronavirus, Costanza Caracciolo e Bobo Vieri sono diventati genitori per la seconda volta. Dopo la piccola Stella, la famiglia si è allargata con la nascita di Isabel che è stata accolta con grande gioia dall’ex velina e dall’ex calciatore. La coppia ha trascorso gli ultimi giorni in quarantena condividendo le proprie giornate sui social. Vieri, in particolare, si è anche divertito con alcune dirette social con gli amici di sempre. Oggi, però, per Vieri e la Caracciolo è un giorno davvero importante. “ Non vediamo l’ora di diventare di nuovo genitori, di rivivere questa esperienza, che è la più bella della vita – aveva detto lui qualche tempo fa Vieri qualche tempo fa e chissà se, tra qualche tempo, la coppia proverà ad allargare ancora la famiglia, magari con un maschietto.





