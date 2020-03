Costanza Caracciolo: “ho partorito Isabel da sola”/ “Vieri non c’era, ma è stato…”

Per Costanza Caracciolo e Christian Vieri è un momento magico. Il 25 marzo, infatti, l’ex velina ha partorito la sua seconda figlia, Isabel, nata in un momento difficile e particolare per l’Italia. Diversamente dal parto della primogenita Stella, Costanza Caracciolo ha partorito da sola, senza la presenza di Bobo Vieri, assistita, però, da un team magico che le ha permesso di vivere un momento unico. Costanza racconta la nascita di Isabel su Instagram svelando di aver messo al mondo la sua bambina sulle note di “Amor mio” di Mina che proprio il giorno in cui è nata Isabel ha compiuto 80 anni. “Nessuno mai avrebbe creduto che avremmo affrontato un momento così importante da sole, senza il tuo papà, senza la famiglia e gli amici, ma devo dire che ce la siamo cavata davvero bene...“, ha scritto la Caracciolo su Instagram.

Costanza Caracciolo: “è stato un parto magnifico quello di Isabel”

Il secondo parto di Costanza Caracciolo è stato decisamente diverso rispetto al primo. Già durante il tragitto da casa all’ospedale, l’ex velina ha capito subito che sarebbe stato un momento particolare per lei e la sua bambina. “Il parto precedente non è stato facile, eppure all’esterno era tutto apparentemente così bello… Ieri invece durante il tragitto, mentre mi accompagnava papà, era tutto molto strano, strade vuote, silenzio assordante e io tremavo all’idea di dover affrontare tutto da sola” – ha scritto Costanza che, però, nonostante tutto, ha vissuto un momento davvero magico. “E’ stato un parto magnifico a suon di musica, con un team quasi tutto al femminile ed è andata benissimissimo, sei nata tu, gioia e luce di cui avevamo bisogno”, ha concluso l’ex velina che ora è pronta a godersi la nuova avventura insieme alla piccola Stella e al marito Vieri.





