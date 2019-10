Costanza Caracciolo incinta di Vieri?/ Pancino sospetto e doppietta per Bobo!

Costanza Caracciolo è incinta di Bobo Vieri? I due potrebbero presto diventare genitori bis almeno secondo quanto rivelano le foto del settimanale Oggi che arriva in edicola con un servizio proprio sulla coppia e sulla possibilità che il prossimo lieto evento non sia proprio il matrimonio in grande stile (cerimonia bis) ma l’arrivo di un fratellino (o magari una sorellina) proprio per la piccola Stella. La loro bambina compierà un anno proprio il mese prossimo e i due, come molte coppie, potrebbero aver optato per una doppietta, ed essere prossimi ad abbracciare il loro secondogenito. Sarà vero oppure no? Sul settimanale Oggi che scrive: “Sotto il pull nero di Costanza, infatti, si nasconde un pancino bello rotondo” con tanto di freccia ad indicare le forme sotto il maglione dell’ex velina. In realtà non è che si veda chiaramente qualcosa ma le ombre e le forme potrebbero davvero lasciar pensare che sia in arrivo un bebè.

COSTANZA CARACCIOLO INCINTA PER LA SECONDA VOLTA?

Nei giorni scorsi la coppia è stata ospite a Verissimo e in quella puntata Costanza Caracciolo ha mostrato un fisico invidiabile e non di certo un pancino ben evidente. L’ex bomber ospite da Silvia Toffanin ha però confermato: “Siamo al lavoro. Ci stiamo provando. Se fosse un maschietto? Vorrei facesse sport, calcio o tennis. E io sarei il suo allenatore. Anche Stella mi piacerebbe diventasse una tennista. In camera sua le metterò 500 racchette e un paio di scarpe da danza e poi sceglierà lei cosa vorrà diventare”. Riguardo alla nascita della loro piccola, invece, sembra che tutto sia stato emozionante e intenso e lo stesso bomber ha rivelato: “Sono pazzo di lei è la fine del mondo. Sono migliorato molto da quando è nata, è la cosa più bella della nostra vita. È bella come Costanza ma ha il mio carattere”. Arriverà il piccolo Vieri adesso?

