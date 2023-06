Costanza Caracciolo replica alle critiche sul fisico: “Ho una diastasi addominale”/ “Commenti morbosi”

Costanza Caracciolo risponde alle critiche sul suo fisico e svela di avere una diastasi addominale

Oggi mamma di Stella e Isabel, avute nell’arco di tre anni, Costanza Caracciolo ha voluto rispondere alle critiche che ad oggi ancora continua a ricevere per il suo fisico. L’ex velina di Striscia La Notizia, nel corso di un’intervista rilasciata a Ok Salute e Benessere, come riporta Fanpage, ha raccontato come non sia stato facile dopo il duplice parto fare i conti con i commenti senza pietà del web.

“Dopo la nascita delle mie figlie, per esempio, qualcuno ha cercato di farmi sentire sbagliata per le mie forme, alludendo anche che potessi essere nuovamente in dolce attesa subito dopo aver partorito.” ha ammesso l’ex velina. “Credo che l’aspetto fisico di una persona non debba mai essere oggetto di dibattito, a maggior ragione se è correlato a qualche disturbo, come nel mio caso.” Costanza ha infatti scoperto che è stata una diastasi addominale a modificare il suo addome dopo le due gravidanze.

Costanza Caracciolo: “Ricevuti commenti e domande morbose sul mio peso”

“Inizialmente credevo si trattasse di una condizione fisiologica, – ha spiegato ancora Caracciolo – legata ai cambiamenti inevitabili del corpo durante le due gravidanze. Ma quando, a un anno di distanza dall’ultimo parto, ho capito che non c’era verso di buttare giù la pancia,[…] mi sono sottoposta a un’ecografia della parete addominale, su consiglio del mio medico di famiglia. È venuto fuori che ho una diastasi di cinque centimetri, fortunatamente non accompagnata da ernia ombelicale.”

A chi ha scritto commenti malevoli sul suo corpo, l’ex velina ha infine così replicato: “La diastasi può creare un disagio interiore. Bene o male io sono sempre riuscita ad arginare i commenti e le domande morbose riguardo al peso o a eventuali nuove gravidanze. Ma non tutte le donne hanno la forza di reagire con una risata o una scrollata di spalle.”











