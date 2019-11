Costanza Caracciolo Vs gli Haters/ “E’ il sistema che non va, io denuncio sempre!”

Non è un buon momento per i vip che in questi giorni stanno combattendo ancora di più contro gli haters. Questa volta è Costanza Caracciolo che dice la sua sull’argomento proprio inveendo contro chi, ogni giorni, la prende di mira. Lo bella compagna di Bobo Vieri, incinta del suo secondo figlio, ha deciso di continuare a denunciare, proprio come i colleghi, consapevoli del fatto che è “proprio il sistema che non va” e le cose potrebbero ancora peggiorare. La possibile sentenza di archiviazione ai danni dei Ferragnez rispetto alle presunte offese subite da Daniela Martani sui social, non farà altro che dare via libera a chi usa i nuovi mezzi di comunicazione per offendere e denigrare non solo i vip ma anche conoscenti e nemici. Costanza Caracciolo però non ha intenzione di arrendersi e ai suoi fan fa sapere di essere pronta a denunciare sempre e comunque a partire proprio da chi in questi giorni le “scrive di avere lineamenti maschili” o di essere ignorante per via di alcune parole sbagliate scritte o dette nelle dirette.

COSTANZA CARACCIOLO ATTACCA GLI HATERS SUI SOCIAL

In particolare, Costanza Caracciolo ha mostrato una serie di screen sui social proprio per chiarire il fatto che non si tirerà indietro e non smetterà di denunciare. In particolare, subito dopo, ha poi chiarito la questione: “Mi state scrivendo in tantissimi, dimostrando grossa solidarietà. C’è qualcosa che non va nel sistema, assolutamente. Questa ultima si commenta da sola, ma non mi arrabbio neanche perché scrive delle cose talmente allucinanti che non ci si può arrabbiare per questo. Però trovo giusto segnalare e cercare una soluzione al più presto, perché ogni giorno è sempre la stessa storia. Oggi ci vado soggetta io, domani un altro. Anche basta”. Davvero il suo messaggio questa volta andrà a segno? Siamo sicuri di no.

© RIPRODUZIONE RISERVATA