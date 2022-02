Costanza Della Gherardesca, morta la mamma Costantino e nonna di Barù/ Aveva 83 anni

E’ morta la mamma di Costantino della Gherardesca, la signora Costanza. Aveva 83 anni ed è deceduta nella giornata di sabato scorso, 5 febbraio 2022. La nobildonna, come scrive Repubblica, era da tempo malata, e viveva nella sua casa al mare in provincia di Livorno, tra il comune di San Vincenzo e quello di Campiglia Marittima. L’annuncio è stato dato dai figli Olimpia e Costantino dai nipoti Gherardo, Anna e dal marito Jimmy, e i funerali si terranno nella giornata di domani, martedì 8 febbraio, alle ore 11:00, presso la chiesa di Bolgheri a Castagneto Carducci, in provincia di Livorno, la zona dove da secoli risiedono i conti Della Gherardesca e dove posseggono terreni e proprietà.

Nata nel 1939, Costanza Della Gherardesca aveva sposato nel 1958 il conte Niccolò Gaetani Dell’Aquila Caetani, poi morto nel 2011, e da cui aveva avuto due figli, Olimpia e Filippi. Nel 1970 aveva divorziato, e nel 1977 era venuto al mondo proprio Costantino, dalla relazione con Alvin Verecondi Scortecci, che lo aveva però riconosciuto solo cinque anni dopo.

COSTANZA DELLA GHERARDESCA, MORTA MAMMA DI COSTANTINO: IL RICORDO DEL FIGLIO VIA FACEBOOK

“Mia madre era la persona a cui ho voluto più bene ed anche quella che mi ha voluto più bene – ha scritto Costantino Della Gherardesca sul proprio profilo Facebook per ricordare la cara defunta Costanza – era la persona che mi ha cresciuto, insieme a mia sorella. Era la persona che con me è stata generosa (ma non solo, lo era con tutti i suoi amici e parenti) e che mi ha insegnato ad essere generoso senza pretendere di avere qualcosa indietro, se non la gioia dì rendere le persone felici”.

“Era più simpatica e solare dì me – ha proseguito – non a caso aveva moltissimi amici che la amavano e contavano sul suo sorriso, la sua forza e la sua contagiosa gioia di vivere”. A piangere la morte di Costanza Della Gherardesca anche Barù Gaetani, il concorrente del Grande Fratello Vip 2021, nipote di Costantino. Al foodblogger gli è stata data la notizia nelle scorse ore in confessionale.



