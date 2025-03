Ospite oggi nello studio di ‘Detectives – Casi risolti e irrisolti‘ il famoso nuotatore paralimpico Manuel Bortuzzo probabilmente potrebbe dedicare qualche riferimento ed un pensiero alla sua fidanzata Costanza Di Stefano conosciuta qualche mese fa e diventata nel frattempo un’inseparabile presenza al suo fianco in grado di fargli dimenticare tutte le complesse difficoltà vissute a causa dell’ex Lulù Selassiè: tra queste righe per soddisfare i più assetati gossippari tra voi cercheremo di indagare a fondo nella vita di Costanza Di Stefano per cercare di rispondere alla più classiche delle domande – ovvero ovviamente “chi è?” – e capire qualcosa di più della ragazza che ha conquistato il cuore del nuotatore.

Entrando subito nel vivo del pezzo, purtroppo come spesso capita dobbiamo mettervi in guardia fin da subito che rispondere alla domanda “chi è Costanza Di Stefano“, fidanzata di Manuel Bortuzzo, non è affatto semplice perché sul web si faticano a trovare anche solo riferimento chiari alla sua età: di certo – perché è stato il campione a rivelarlo in un’intervista a ‘Chi’ – c’è solo il fatto che la ragazza sia originaria di Roma, ma attualmente residente a Firenze dove sarebbe frequentando l’Istituto di alta formazione in Design, Moda, Arti Visive e Comunicazione (o semplicemente IED); con un profilo su TikTok che vanta un discreto seguito tra video di balletti, racconti di via quotidiana e qualche sketch comico.

Chi è Costanza Di Stefano, fidanzata di Manuel Bortuzzo: la conoscenza per caso grazie ad un video su TikTok

Insomma, quasi ovviamente la vita di Costanza Di Stefano è avvolta da una spessa coltre di mistero sia perché si tratta di una persona che fino ad oggi ha sempre vissuto lontana dai riflettori, sia per la sua giovane età che la posiziona ancora all’inizio di qualsiasi ipotetica carriera o strada che intenderà intraprendere in futuro; mentre al contempo a raccontarci qualche interessante aneddoto sulla storia d’amore è stato proprio Manuel Bortuzzo nella già citata intervista a ‘Chi’ che ha utilizzato per ufficializzare la relazione dopo settimane di gossip.

Stando al racconto del nuotatore – infatti – a far scattare la scintilla dell’amore per Costanza Di Stefano sarebbe stato un video su TikTok girato assieme ad un’amica comune nel quale con ironia parlava dell’accento toscano: dopo aver riso “fino alle lacrime” Manuel Bortuzzo ha deciso di scriverle per conoscerla ed anche se lei inizialmente “non ci credeva” pensando ad un errore, pian piano – e fermo restando che lei in quel momento era sentimentalmente impegnata – è sbocciato l’amore che oggi sembra così tanto profondo e sereno.