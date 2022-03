Costanza e Costantino della Gherardesca, la nonna e lo zio di Barù/ Il loro legame…

Costantino della Gherardesca è lo zio di Gherardo Gaetani (Barù) che ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip proprio per essere suo nipote ed il discendente di un’antica famiglia reale italiana che esiste dal 1200. Costantino è un noto conduttore televisivo, opinionista e conduttore radiofonico italiano; noto soprattutto per la conduzione di Pechino Express dal 2013 e per l’avventura a Ballando con le stelle. E’ il figlio di Costanza della Gherardesca e di Alvin Verecondi Scortecci, tra i suoi antenati ci sarebbe addirittura il Conte Ugolino, figura presente nella Divina Commedia di Dante Alighieri. Nel corso della sua carriera ha collaborato con il sito web Dagospia e con il quotidiano L’Indipendente; raggiunge la fama con la partecipazione ai programmi di Piero Chiambretti e con l’avventura a Pechino Express 2012 come concorrente, affiancato dal nipote Barù. Attualmente è single, lui afferma: “per colpa degli omosessuali che sono sempre più ordinari”; vanta però un meraviglioso rapporto con il nipote, che si ritiene il suo primo fan e lo stima molto.

La contessa Costanza della Gherardesca, nonna di Barù e madre di Costantino della Gherardesca è morta recentemente, il 5 febbraio, all’età di 83 anni. La nobil’ donna era malata da tempo e viveva in una casa al mare, a Livorno. Lei aveva sposato e poi divorziato dal conte Niccolò Gaetani Dell’Aquila, deceduto nel 2011, da lui aveva avuto i suoi due figli, Olimpia (madre di Barù) e Costantino. Dopo la sua morte, il figlio Costantino ha speso delle parole bellissime sul suo conto, sui social, scrivendo: “Mia madre era la persona a cui ho voluto più bene ed è anche quella che mi ha voluto più bene, era la persona che mi ha cresciuto insieme a mia sorella, la persona che con me è stata più generosa e che mi ha insegnato ad essere generoso, senza pretendere di avere qualcosa indietro, se non la gioia di rendere le persone felici, era più simpatica e solare di me ed aveva molti amici che la amavano e contavano sul suo sorriso, la sua forza e la sua contagiosa gioia di vivere”; parole commoventi che esprimono a pieno il carattere della contessa.

