Costanza fiction di Rai1: il triangolo amoroso con Marco e Ludovico fa infuriare il web: “Si poteva evitare”

Ha debuttato ieri sera, Costanza fiction di Rai1 con protagonista Miriam Dalmazio, la serie è tratta dai romanzi di Alessia Gazzola ed ha debuttato con degli ottimi ascolti. Ruota attorno alla figura di Costanza Macallè che dalla Sicilia si trasferisce a Verona non solo per lavoro ma anche per incontrare Marco, suo ex compagno e padre della figlia Flora che oggi ha sette anni. Sui social sono stati tanti i commenti entusiasti dei telespettatori ma in molti hanno sottolineato un inciampo, una caduta di stile che hanno apprezzato poco.

Anche in questa fiction, come in tante altre della Rai, è presente l’ennesimo triangolo amoroso che vede coinvolti Costanza, l’ex compagno Marco ed il nuovo collega Ludovico. Tale dettaglio non da poco ha fatto infuriare. Su X, infatti, si legge: “Siii, unica cosuccia che avrei evitato è il triangolo amoroso. Ma sappiamo che la Rai è così. Avrei preferito che si concentrassero di più su Marco e Costanza” “La Rai ha un serio problema con i triangolo.” E questi sono solo alcuni dei commenti mentre altri sottolineano la poca utilità di inserire un elemento che nei libri di Alessia Gazzola non c’è e che rischia di togliere spazio al rapporto dei due protagonisti principali.

Il punto non è tanto il triangolo, è aver già fatto vedere entrambe le chiavate con gli interessi amorosi alla prima puntata. Dov'è lo slowburn?

Mi hai smorzato tutto così #Costanza https://t.co/5NpMTxzi94 — stefania (@stefaniaalove) March 30, 2025

In attesa di scoprire come andranno gli ascolti della seconda puntata di Costanza fiction di Rai1 che si sta per concludere. Il debutto è stato più che ottimo. La prima puntata di Costanza ha totalizzato ascolti pari al 23.2% di share venendo vista 4.028.000 spettatori e staccando di tanto il diretto competitor, Lo Show Dei Record di Gerry Scotti che non benificia dello spostamento dalla serata del mercoledì alla domenica e si ferma a 1.864.000 spettatori pari al 12.1% di share.



Partenza con ottimi ascolti per la fiction di Rai1 Costanza ed infatti i due protagonisti della serie hanno mostrato tutto il loro entusiasmo sui social. Miriam Dalmazio questa mattina commentando gli ascolti su Instagram ha scritto: “Come dirvi grazie davvero non lo!” con tanto di emoticon della faccina emozionata. Marco Rossetti le ha fatto eco poco dopo sempre con un’Instagram Stories: “23.2% volte grazie!”.

Anticipazioni Costanza fiction di Rai1: come si evolverà il triangolo, scatta il bacio tra Costanza e Marco

È stato un ottimo debutto negli ascolti per Costanza fiction di Rai1 nonostante il triangolo amoroso non sia stato per nulla gradito dai telespettatori della fiction che sui social hanno espresso tutto il loro disappunto. Ed a proposito di triangolo amoroso, come si evolverà nelle prossime puntate? Stando alle anticipazioni Costanza, nella prossima puntata scatterà il bacio tra Costanza e Marco ma non tutto filerà liscio anzi, del resto proprio Marco è pronto a sposarsi con Federica dunque cosa succederà?