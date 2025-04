La storia vera di Selvaggia di Staufen, personaggio in Costanza fiction di Rai1

Sta per giungere a conclusione la fiction di Rai1 Costanza con protagonista Miriam Dalmazio, Marco Rossetti e Giulia Arena. Tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, Questione di Costanza, la trama ruota attorno a Costanza, paleopatologa che dopo aver vinto un assegno di ricerca si trasferisce in Veneto per lavorare nell’Università di Verona. Nella città dell’amore per eccellenza vive il suo ex Marco, architetto e padre, a sua insaputa, della figlia Flora. Il giovane a sua volta è in procinto di sposare Federica mentre Costanza inizia una liaison con il collega Ludovico. In questo groviglio sentimentale a catturare l’attenzione dei telespettatori è anche il misterioso caso della figlia illegittima di Federico II di Svevia, Selvaggia di Staufen.

Anticipazioni Un posto al sole 6-18 aprile 2025/ Nico decide di lasciare Valeria

La storia vera di Selvaggia di Staufen ha delle differenze rispetto al racconto che Costanza fa nell’omonima fiction. Nella serie di Rai1 la donna sposata contro la sua volontà con Ezzelino III da Romano è costretta a subire le sue sevizie ed i suoi soprusi che non si arrestano neanche quando resta incinta di Biancofiore. In realtà la figlia non è del marito ma di un giovane nobile di cui si innamora: Lanfranco da Vicenza. Ezzelino scoperto il tradimento fa uccidere il giovane mentre Selvaggia, con la figlia, trova ospitalità in un convento. E dalle anticipazioni sulle prossime puntate di Costanza fiction di Rai1 si scopre come si evolverà la storia di Selvaggia di Staufen.

Tradimento anticipazioni, accade l'impensabile nelle prossime puntate: scoppia la guerra tra due personaggi

Costanza, chi era e com’è morta Selvaggia di Staufen? Da nuora del Demonio alla morte violenta a soli 20 anni

Per quanto riguarda la storia vera di Selvaggia di Staufen, il personaggio di Costanza fiction di Rai1 ci sono notevoli differenze tra la fiction e la realtà per quanto riguarda la morte. Siamo nei primi del 1200 e Federico II di Svevia ha una figlia illegittima, nata cioè fuori dal matrimonio, con una donna di cui si sa solo che era una lontana parente di Bianca Lancia. Nonostante tutto pare che il padre, che di figli illegittimi ne ha avuti molti, avesse un ottimo rapporto con lei, anzi fosse la sua prediletta. Tutto cambia quando per ragioni di potere la cede in sposa ad Ezzelino III da Romano, lei ha 13 anni, lui l’età del padre. Il matrimonio viene celebrato nel 1232, Selvaggia diventa ‘la nuora del diavolo’ perché, secondo una voce lanciata da Papa Alessandro IV pare che la madre avesse concepito Ezzelino proprio con il diavolo.

Father Stu storia vera: chi è e com'è morto Stuart Long (Mark Wahlberg)/ 'Cattivo' ragazzo diventato prete

L’unione tra ‘il figlio del diavolo’ e la figlia illeggitima di Federico II di Svevia procede infelice per circa sette anni ed i due non hanno figli, Biancofiore, infatti, nella realtà è la sorellastra di Selvaggia. E così come avviene nella fiction anche nella realtà storica Selvaggia di Staufen si innamora di un giovane pugliese di nobili origini, Lanfranco da Vicenza. La storia vera di Selvaggia di Staufen, però, si conclude tragicamente, muore a soli 20 anni per mano del marito. Secondo alcune fonti è stata uccisa dopo la scoperta del suo tradimento, secondo altri è morta avvelenata per aver mangiato una pietanza che era destinata al marito, a cui il veleno era indirizzato.