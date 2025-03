Anticipazioni Costanza, fiction di Rai1 con Miriam Dalmazio: differenze dal romanzo di Alessia Gazzola, parla la scrittrice

È tutto pronto per il debutto questa sera in prima serata su Rai1 della fiction di Rai1 Costanza con protagonista Miriam Dalmazio che vede nel cast anche Marco Rossetti, Giulia Arena, Lorenzo Cervasio e tanti altri. La trama ruota attorno alla figura di Costanza Macallè, paleopatologa che si trasferisce a Verona sia per lavoro ma soprattutto per incontrare Marco, suo ex compagno e padre della figlia Flora di cui l’uomo ignora l’esistenza, e tra intrighi amorosi e misteri e storie provenienti dai resti umani esaminati la nuova fiction di Rai1 ha tutte le carte in regola per appassionare il pubblico.

La fiction di Rai1 Costanza è tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, scrittrice siciliana i cui romanzi sono dei veri e propri best seller. Dopo il successo de L’Allieva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale adesso su Rai1 arriva una nuova serie tratta dai suoi romanzi. Per l’esattezza la fiction s’ispira al romanzo Questione di Costanza cui sono seguiti altri due libri: Costanza e i buoni propositi e La Costanza è un’eccezione. Per quanto la domanda su quali sono le differenze tra la fiction Costanza ed i romanzi di Alessia Gazolla per il momento la trama sembra essere un adattamento fedele, la scrittrice però ha rivelato di non aver avuto un ruolo importante sulla sceneggiatura.

Scendendo nel dettaglio, infatti, Alessia Gazzola, scrittrice dei romanzi da cui è tratta la fiction di Rai1 con protagonista Miriam Dalmazio, ha confessato di non aver avuto alcun ruolo nella sceneggiatura: “Ruolo nella sceneggiatura? No, nel momento in cui cedi i diritti ti devi affidare. Preferisco stare al margine, ma ho offerto la mia consulenza esterna giusto perché è il mio mondo, i libri sono i miei bambini. Ho avuto la possibilità di esprimermi su alcune cose”. Costanza è composta da otto episodi suddivisi in quattro puntate.

Dopo lo slittamento a causa della partita della Nation League Italia-Germania, le prime due puntate andranno in onda questa sera, domenica 30 marzo e lunedì 31 marzo 2025, poi domenica 6 aprile e quando finisce Costanza? L’ultima puntata dovrebbe andare in onda domenica 13 aprile, salvo variazioni di palinsesto. Nel cast la protagonista ha il volto di Miriam Dalmazio mentre Marco Rossetti è Marco, Lorenzo Cervasio è Ludovico, Giulia Arena Federica e poi ancora figurano Caterina Shulha nei panni di Diana la perfida e cinica collega della protagonista, Franco Castellano e Kaspar Capparoni.