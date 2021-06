Costanza, fidanzata Alessandro Preziosi/ Una nuova amica speciale nel cuore?

Costanza è la nuova fidanzata di Alessandro Preziosi, l’attore italiano protagonista di Masantonio, la nuova fiction di Canale 5. Il mondo del gossip è tornato ad interessarsi alla vita privata dell’attore partenopeo da quando il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha lanciato la bomba: Preziosi ha un nuovo amore. “L’attore ha una nuova amica speciale nel cuore. Lei si chiama Costanza e i due si frequentano nella Capitale ormai da qualche tempo. Ma non hanno alcuna voglia di uscire allo scoperto. Come mai?” si legge nel magazine di gossip che lascia intendere che la nuova fiamma possa essere già impegnata. E’ davvero così? Non è dato saperlo, visto che Preziosi non hai mai né smentito né confermato il gossip. Una cosa è certa: il cuore del bell’Alessandro batte per una nuova donna su cui, al momento, si conosce davvero poco se non il nome di battesimo. Costanza, stando a quanto trapelato, dovrebbe essere la nuova compagna dell’attore che in passato ha avuto diversi flirt con attrici e personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Alessandro Preziosi fidanzata: con Costanza è davvero amore?

Alessandro Preziosi e Costanza sono davvero una coppia? Non è dato saperlo, ma una cosa è certa l’attore, conosciuto dal grande pubblico per aver recitato nella soap cult “Elisa di Rivombrosa”, sembrerebbe aver trovato l’amore tra le braccia di questa misteriosa ragazza. Prima di lei, Preziosi è stata legata a Rossella Zito, la compagna con cui ha avuto il figlio Andrea Eduardo. Successivamente l’attore è stato legato per molti anni all’attrice Vittoria Puccini, conosciuta proprio sul set di “Elisa di Rivombrosa”.

Un grande amore che ha fatto sognare i fan della soap di Canale 5: dal loro amore è nata anche la figlia Elena. Dopo la fine dell’amore con Vittoria Puccini, Preziosi è stato legato a Greta Carandini, una studentessa molto più giovane di lui, ma anche questa volta la storia è naufragata nonostante l’attore avesse parlato di matrimonio dicendo “è la cosa più concreta per due persone che decidono di trascorrere insieme tutta la vita”. Dopo la fine della storia con Greta Carandini, Preziosi ha avuto una breve relazione anche Bianca Brandolini D’Adda, ex di Lapo Elkann. Ora è il momento di Costanza: possibile che l’attore possa aver trovato la pace con lei?

