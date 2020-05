Costanza Giaconi fidanzata Federico Russo/ In quarantena è diventa la sua hairstylist

Pubblicità

Costanza Giaconi è diventata un po’ l’hairstylist del fidanzato Federico Russo, soprattutto quando si tratta di fargli particolari acconciature per la serata sul divano. Anzi la “divanata serale”, come scrive lui su Instagram. La fantasia a Costanza di certo non manca e sa bene come aiutare il compagno a non sentire caldo con quei capelli medio-lunghi. Il risultato? Un falso chignon frontale, quasi un unicorno capelluto. Clicca qui per guardare la foto di Federico Russo. Intanto lei continua a sentire una forte nostalgia della Toscana, la sua patria. “Non è mai stata tanto lontana”, ha scritto qualche giorno fa su Instagram, in occasione del compleanno del padre. Nessuna foto invece con il fidanzato, se non lo scorso 18 aprile, quando Costanza ha deciso di celebrare il sentimento che unisce la coppia con una foto particolare. I due si baciano infatti nascosti dalla copertina dell’album Double Fantasy, in cui John Lennon bacia teneramente Yoko Ono. Una ricostruzione perfetta, dato che i due si sono messi in posa proprio per emulare quello scatto. “La musica bella, il ceviche che ci fa pensare a Hollbox e i film di Carlo Verdone”, scrive lei, “alcuni dei motivi per cui sei il mio amore e il mio amico”. Clicca qui per guardare la foto di Costanza Giaconi e Federico Russo.

Pubblicità

Costanza Giaconi fidanzata Federico Russo: la grande passione per la moda, ma nella vita privata…

Costanza Giaconi ha una grande passione per la moda e oltre ad essere conosciuta nel settore come fashion designer, è anche rinomata nel mondo del gossip. Il motivo è semplice: è fidanzata da diverso tempo con il conduttore Federico Russo. Negli anni però entrambi hanno scelto di non rivelare troppi dettagli della loro vita privata, anche se nel corso del tempo è emerso qualche dettaglio sparso qua e là. “Oltre a essere la mia ragazza”, ha detto Russo tempo fa a F, “la mia partner, è anche la mia migliore amica. È una persona con cui ho una confidenza profonda e con la quale sto molto bene. Col tempo si consumano altre cose, non l’amore”. Oggi, sabato 16 maggio 2020, Federico Russo sarà alla guida di Europe Shine a light, l’evento musicale che verrà trasmesso nel pre-seriale di Rai 1. Possiamo immaginare che Costanza seguirà la sua dolce metà da casa, anche se è poco probabile che sceglierà di condividere le sue impressioni sui social. La Giaconi infatti è sempre più distante da quel mondo online in cui alterna disegni, scatti di famiglia e poco altro.

Foto, la messa in piega

Visualizza questo post su Instagram Messa in piega per divanata serale a cura di @costanzagiaconi Un post condiviso da Federico Russo (@federussos) in data: 13 Mag 2020 alle ore 11:47 PDT

Foto, “alcuni motivi per cui sei il mio amore e il mio amico”





© RIPRODUZIONE RISERVATA