Anticipazioni Costanza, fiction di Rai1: la protagonista divisa tra Marco e Federico, chi sceglierà?

Sta andando in onda la nuova fiction di Rai1, Costanza, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, garanzia di successo in quanto autrice dei romanzi da cui è stata tratta un’altra fiction di successo, L’Allieva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Questa volta protagonista è Miriam Dalmazio che vestirà i panni di una paleopatologa, ovvero colei che studia le malattie antiche e che indaga i segreti nascosti nei resti umani del passato. Il suo lavoro è sicuramente affascinante ma altrettanto ingarbugliata è anche la sua vita sentimentale.

Costanza, anticipazioni prossima puntata 6 aprile 2025/ Scatta il bacio con Marco ma è un ‘errore’...

Costanza Macallè ha 30 anni ed una figlia piccola, Flora, di sette anni. Il padre della piccola è Marco (Marco Rossetti) che vive e lavora a Verona e non ha mai saputo dell’esistenza della figlia…a cambiare tutte le carte in regola, però, sarà un concorso vinto da Costanza che la porterà a lavorare proprio a Verona. La giovane deciderà di trasferirsi in cerca di un futuro migliore per lei e la bambina ma anche per informare l’ex compagno del fatto che ha una figlia. Le anticipazioni Costanza, fiction di Rai1 svelano che Marco, però, è andato avanti con la sua vita e sta per sposare Federica ma ovviamente la scoperta della paternità all’improvviso cambierà tutto e l’uomo sin da subito si legherà alla piccola Flora.

Anticipazioni Costanza, prima puntata 30 marzo 2025 su Rai Uno/ Una figlia che non ha mai conosciuto il papà…

Costanza, Federico e Marco: scoppia il triangolo nella fiction di Rai1 Costanza, chi sceglierà?

Costanza, ancora innamorata di Marco nonostante siano passati 7 anni andrà a Verona anche con l’intenzione di conquistarlo. Ma il destino ha in serbo un colpo di scena per lei, incontrerà Ludovico, uno studioso di lingue antiche, e tra i due scatta un’immediata attrazione. Insomma Marco in procinto di sposare Federica che però metterà in discussione i suoi sentimenti e la protagonista che inizierà ad essere attratta dal suo nuovo collega. Scendendo nel dettaglio delle trame, Marco una volta scoperto che Flora è sua figlia avrà un acceso scontro con Costanza mentre Federica vorrà, invece, conoscere la bambina. Nella fiction di Rai1 ci sono tutti gli ingredienti di una commedia romantica e sicuramente i telespettatori faranno il tifo per una ship o per un’altra in questo triangolo amoroso ma Costanza chi sceglierà tra Federico e Marco? In attesa della risposta l’attrice Miriam Dalmazio si è sbilanciata in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni rivelando senza mezzi termini lei per quale coppia fa il tifo: “Le risponderei con il detto: “Meglio sola che male accompagnata”. Io sceglierei la solitudine”. L’appuntamento con la prossima puntata, fiction di Rai1 è per domenica 6 aprile 2025.