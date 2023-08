Costanza Marongiu, madre di Michela Murgia: “Mi diceva che stava migliorando…”/ “Non ho pianto, però…”

Costanza Marongiu, la madre di Michela Murgia non sarà al funerale: “Le mie gambe…”

Michela Murgia non è stata solo una scrittrice, una critica letteraria o una blogger; il suo pensiero, la forza dei suoi ideali, hanno avuto un peso specifico non per la risonanza ma per il valore intrinseco rispetto a temi delicati della società attuale. Lo scorso 10 agosto è tristemente passata a miglior vita, un giorno che purtroppo lei stessa sapeva sarebbe arrivato a causa di un male incurabile: un carcinoma ai reni giunto al quarto stadio. Come riporta Vanity Fair, i funerali si terranno quest’oggi alle ore 15.30 presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto; tra i presenti purtroppo non ci sarà la sua amata madre, Costanza Marongiu, non in condizione di compiere il viaggio. “Le mie gambe sono quello che sono”.

Intervistata dal Corriere della Sera, Costanza Marongiu – madre di Michela Murgia – ha raccontato così il suo dolore per la triste perdita della figlia, malata da oltre un anno. “Claudia, un’amica di Michela, mi ha chiamato lei nella notte; poi la televisione, è stato un colpo… Era malata da un anno e mezzo, ma aspettarmelo no, perché fino al giorno prima mi ha nascosto la verità. Mi diceva: ‘sto migliorando’. E io ci credevo: poi una settimana fa ha smesso di rispondermi al telefono e ho capito che stava male“. Costanza Marongiu ha poi spiegato come tramite Cristiano abbia saputo che ormai la vita di sua figlia Michela Murgia fosse agli sgoccioli. “Voleva che mi dicesse di stare tranquilla e di non piangere. Io non ho pianto, però così è peggio perchè mi sento un groppo al cuore che mi sta uccidendo”.

Il momento è senza dubbio tragico per Costanza Marongiu; la scomparsa di sua figlia Michela Murgia sarà una ferita difficile da lenire ma a consolarla è il pensiero che la scrittrice sia riuscita a realizzare uno dei suoi sogni. “La famiglia queer era il suo sogno, ha sempre voluto tanta gente intorno, voleva molti amici e cosa si può chiedere di più?”. Nel prosieguo dell’intervista per il Corriere della Sera – riportata da Vanity Fair – Costanza Marongiu, in merito alla scelta della figlia che da giovane ha lasciato casa per sfuggire alle violenze del padre, ha aggiunto: “I figli nascono con le ali e poi volano via, nessuna mamma ha il diritto di fermarli“.

Nel prosieguo dell’intervista, Costanza Marongiu – madre di Michela Murgia – ha raccontato come la fosse trascorso praticamente un anno dal loro ultimo incontro, risalente alla scorsa estate. “Ormai non posso più camminare, aspettavo che venisse di nuovo lei; ma ha inseguito i suoi sogni“. In conclusione, la donna ha raccontato come fin dalla tenera età, fosse convinta che sua figlia avrebbe fatto strada nella vita. “Era una forza della natura, qualcune strada avrebbe intrapreso sapevo che sarebbe riuscita. Raggiungeva tutti gli obiettivi che si metteva in testa: era forte, coraggiosa, puntualmente critica con sé stessa…“











