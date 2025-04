Miriam Dalmazio e Marco Rossetti ‘fidanzati’ molto prima di Costanza: già insieme in un’altra fiction

Si sta per concludere la prima stagione di Costanza, fiction di Rai1 tratta dai romanzi di Alessia Gazzola che vede nei panni della protagonista Costanza Macallè Miriam Dalmazio. Ed in molti si chiederanno se i due protagonisti riusciranno a viversi il loro amore o se, invece, prenderanno strade divise. Protagonista principale è Miriam Dalmazio mentre Marco è impersonato da Marco Rossetti e in pochissimi sanno che Miriam Dalmazio e Marco Rossetti in passato sono stati ‘fidanzati’, o meglio i loro personaggi sono stati insieme. A rivelare il curioso e inedito retroscena è stata la stessa attrice siciliana in un’intervista concessa a Chi.

Nel dettaglio Miriam Dalmazio su Marco Rossetti, parlando del trasferimento da Palermo a Roma per studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha rivelato di conoscerlo da tempo: “Li tra l’altro ho conosciuto proprio Marco Rossetti, con sui poi ho condiviso un set molto prima di Costanza: non lo sa quasi nessuno ma eravamo insieme dieci anni fa in Squadra Mobile ed i nostri personaggi erano pure fidanzati.“ Squadra Mobile era una serie di Canale5 spin-off di Distretto di Polizia andata in onda in due stagione tra il 2015 ed il 2017. Nel cast accanto a Giorgio Tirabassi, Serena Rossi e Daniele Liotti c’erano anche Miriam Dalmazio e Marco Rossetti nei panni di Cecilia e Riccardo.

Costanza, Miriam Dalmazio svela sul suo personaggio: “Ecco cosa mi piace di lei davvero”

Durante l’intervista con il magazine Chi, Miriam Dalmazio oltre a rivelare il curioso aneddoto con Marco Rossetti, ed attesa di scoprire il destino dei loro personaggio nella fiction di Rai1, ha confessato che cosa apprezza di più della Macallè: “Ha tante crepe è imperfetta, è una professionista brillante ma che fa errori, è estremamente libera anche in maniera incosciente però accoglie qualsiasi conseguenza.” È una che riesce a dare il meglio con quello che ha ed ha già catturato la simpatia dei telespettatori. Per Miriam Costanza Macallè è il primo vero ruolo da protagonista dopo una lunga gavetta, nei ultimi anni, infatti, ha recitato in Che Dio ci aiuti, Studio Battaglia e Rocco Schiavone ed adesso è una paleopatologa con un figlia di sette anni, single e con un lavoro precario ancora innamorata dopo sette anni del padre di sua figlia e questa sera su Rai1 si scoprirà come finisce l’ultima puntata di Costanza.