Costanza, misteriosa fidanzata di Alessandro Preziosi, chi è?/ “Insieme da un anno..”

Costanza. Questo potrebbe essere il nome della nuova fiamma di Alessandro Preziosi, una ragazza che poco avrebbe a che fare con il mondo dello spettacolo, almeno davanti alla macchina presa, e che con la sua semplicità avrebbe conquistato il noto attore. Non è la prima volta che si parla di una misteriosa fidanzata per Alessandro Preziosi e ormai da qualche mese c’è chi giura che, complice il lockdown, Preziosi si sia rintanato in casa proprio con la sua Costanza, forse la stessa che qualche tempo fa gli abbiamo visto baciare dal settimanale Oggi, sarà la stessa persona oppure no? A parlare di nuovo di lei è stato il settimanale Chi proprio nel nuovo numero in uscita oggi, piazzando Alessandro Preziosi e la presunta fidanzata nelle sue Chicche.

Chi è Costanza la presunta fidanzata di Alessandro Preziosi?

Sul nuovo numero del settimanale si legge: “L’attore ha una nuova amica speciale nel cuore. Lei si chiama Costanza e i due si frequentano nella Capitale ormai da qualche tempo. Ma non hanno alcuna voglia di uscire allo scoperto. Come mai?”. Nessun dettaglio invece è stato fornito su Costanza, su quali siano i suoi interessi, le sue generalità e nemmeno la sua professione. Sarebbe interessante capire anche l’età visto che l’attore napoletano 47enne spesso ha perso la testa per ragazze più giovani. In passato, Preziosi è stato legato a Vittoria Puccini, madre della figlia Elena che oggi ha 14 anni, fino a quattro anni fa è stato impegnato con Greta Carandini, di 16 anni più giovane di lui, e la scorsa primavera si parlava di un avvicinamento a Bianca Brandolini D’Adda, ex di Lapo Elkann. Chi sarà adesso questa Costanza?

