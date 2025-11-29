Costanza Tosi, giornalista di Fuori dal Coro aggredita in Francia durante servizio su carne halal: "Mi hanno sequestrata". Ha sporto denuncia sull'accaduto

INVIATA DI FUORI DAL CORO AGGREDITA IN FRANCIA

Costanza Tosi, inviata del programma tv Fuori dal Coro, è stata aggredita a Roubaix mentre realizzava un servizio su una macelleria halal. La notizia, che trova conferma nel comunicato diffuso dalla trasmissione di Rete 4, che approfondirà la questione nella puntata di domenica, è stata ricostruita in Francia da Le Figaro, spiegando che la giornalista ha presentato una denuncia dopo essere stata trattenuta contro la sua volontà e minacciata da un commerciante e da suo figlio, i quali l’accusavano di aver filmato l’attività senza il loro permesso, per un reportage sull’Islam in Francia.

La giornalista effettivamente si è presentata mercoledì nelle macellerie halal di Roubaix con una telecamera nascosta. I problemi sono cominciati quando si è recata in quella di Rue de Lannoy, nota per essere descritta come una zona di influenza del “separatismo” islamista. «Sono specializzata in tematiche legate all’Islam radicale e ho già girato dei reportage nella periferia di Lione e Marsiglia», ha raccontato Costanza Tosi al quotidiano francese.

Mentre il suo collega stava effettuando delle riprese in strada, lei è entrata e ha filmato col suo telefono, «senza mostrare i volti», riprendendo la conversazione col commerciante, a cui ha chiesto se vende carne di maiale. Un’altra telecamera, invece, era nascosta nella sua borsa.

LA SMENTITA DEL MACELLAIO

Le versioni della giornalista e del macellaio divergono, perché il commerciante ha spiegato a Le Figaro di aver chiesto alla donna se stesse filmando e, per essere sicuro che non lo stesse facendo, le ha chiesto di mostrargli il contenuto del telefono. La giornalista lo avrebbe appoggiato sul balcone per mostrarglielo e poi avrebbe contattato ripetutamente la polizia, senza avere alcuna risposta.

Raggiunto dal figlio, il commerciante sarebbe riuscito a ottenere il codice del telefono per cancellare i video prima di lasciarla andare; ha inoltre assicurato di non aver né aggredito né minacciato la giornalista.

LA VERSIONE DI COSTANZA TOSI

Invece, Costanza Tosi ha raccontato di essere stata trattenuta con la forza e contro la sua volontà all’interno della macelleria, senza poter comunicare con il suo collega che era fuori. «Mi hanno sequestrata», è la sua accusa. Secondo il suo racconto, sarebbe stata costretta a fornire il cellulare per poter uscire dal negozio.

«Ho detto loro che potevano chiamare la polizia se volevano, che io volevo solo uscire. Dopo un po’ mi hanno promesso che avrei potuto uscire se avessi dato loro il mio telefono con il codice, cosa che ho fatto, ma poi il macellaio mi ha detto che non era un uomo di parola e ha continuato a impedirmi di uscire».

L’inviata di Fuori dal Coro ha dichiarato di essere stata trattenuta per oltre un’ora. «Ho gridato, ho detto loro che era illegale e che dovevano lasciarmi andare. Suo figlio mi mostrava il pugno e minacciava di picchiarmi se avessi continuato a parlare o se fossi uscita».

DAI VIDEO DELL’AGGRESSIONE ALLA DENUNCIA

Tra le due versioni, trova conferma quella della giornalista, perché lo mostrerebbero le immagini girate nel negozio. Nei video della telecamera nascosta nella sua borsa si sente distintamente uno dei due uomini proferire minacce: «Ti darò un pugno!».

Costanza Tosi ha raccontato ai colleghi francesi anche di aver avuto un attacco di panico, dopo il quale i due uomini l’avrebbero lasciata uscire, ma comunque dopo aver cancellato dal telefono i video che aveva girato.

Il giorno successivo si è presentata alla stazione di polizia di Roubaix per presentare la denuncia, che è stata visionata da Le Figaro, secondo cui la giornalista ha riferito agli agenti di aver «urlato, pianto» e poi di essersi «sdraiata a terra chiedendo che mi restituissero il telefono e mi lasciassero andare». Ma ha anche aggiunto che il figlio del macellaio l’ha minacciata di colpirla con un pugno se si fosse avvicinata.

Il reportage completo sarà trasmesso domenica, nella nuova puntata di Fuori dal Coro, che ha pubblicato un’anticipazione. Invece, la procura di Lille non ha replicato a Le Figaro, che voleva aggiornamenti su eventuali sviluppi della vicenda.