Costanzo Gianni, chi è il marito Irene Ferri/ “L’uomo con cui condividere la vita”

Chi è Costanzo Gianni?

Costanzo Gianni è il marito di Irene Ferri, attrice di tantissime fiction di successo. Un grande amore quello nato tra l’imprenditore e l’attrice che sono anche genitori di due splendidi figli: Adriano e Frida. Nel 1997 le vite di Irene Ferri e Costanzo Gianni si incrociano per la prima volta; pur essendo due persone completamente differenti però scatta una fortissima complicità che li spinge a conoscersi. Nasce una relazione che va avanti da tantissimi anni e che ha spinto la coppia anche al grande passo del matrimonio. Nel 2014, infatti, l’attrice e l’imprenditore hanno pronunciato il lieto si dopo 17 anni di fidanzamento. La coppia si è sposata in Campidoglio con una cerimonia molto intima a privata in compagnia di entrambi i figli e di pochissimi amici e parenti.

La vita privata dell’attrice è poco nota; proprio la Ferri non ama parlare particolarmente come si evince anche dalle dichiarazioni rilasciate a Today.it: “ho sempre paura a parlarne, perché poi dico ‘ecco, se sanno che a casa va tutto bene me la tirano e divorziamo’. Un segreto è sicuramente quello di cercare bene l’uomo con cui condivedere la vita. Il piano era a lungo termine per quanto mi riguardava e anche per lui. Eravamo giovani e non lo sapevamo, ma in qualche modo lo abbiamo intuito ed eccoci qua. Però bisogna cercare eh”.

Costanzo Gianni e Irene Ferri: 25 anni d’amore

Costanzo Gianni e Irene Ferri sono una coppia da 25 anni. 17 anni di fidanzamento e 8 di matrimonio. L’attrice di tantissime fiction di successo, da “Pezzi Unici” alla recente “Fosca Innocenti”, ospite di Vieni da me ha raccontato come il lavoro la porti spesso a stare lontana da casa e dalla famiglia. “Per noi che facciamo un mestiere che amiamo lottare contro i sensi di colpi è devastante. Sembra che vai a divertirti, lo fai, ma è anche il tuo lavoro” – ha detto l’attrice che per una serie tv si è trasferita a Napoli.

Nonostante la lontananza da casa, l’attrice ricorda con grande nostalgia quel periodo a Napoli: “fu comunque un periodo speciale, nel quale girò la serie “La nuova squadra Spaccanapoli”. «Mi ha portato molta fortuna. Per contratto avevo due giorni per tornare a Roma da mio figlio. Lui e mio marito comunque me l’hanno fatta scontare”.



