I costi della patente di guida cresceranno in egual modo per tutti. Da novembre i primi rialzi sui futuri neopatentati.

I costi per conseguire la patente di guida a breve aumenteranno. Da domani, 1° novembre 2025, saranno equiparate le spese per il sostenimento dell’esame, che però non sarà più quantificato in base alla distanza ma prevederà delle tariffe “standard”.

Ad oggi si tiene in considerazione la distanza tra il punto di partenza e la sede prevista per l’esame. Con questa variazione ci saranno dei rincari – in egual modo – per tutti, senza alcuna differenza o vantaggi per un candidato piuttosto che un altro.

Costi rialzati per la patente di guida: cosa cambia?

Così, anche i costi per sostenere l’esame che servirà per ottenere la patente di guida saranno più cari. In una recente indagine avevamo visto come gli esborsi per avere dei documenti in Italia siano tra i più alti d’Europa, e ora si aggiunge anche un impegno economico maggiore per i futuri neopatentati.

Il listino prevede – come prezzo standardizzato – 275€ totali. Di questi, 100€ verranno concessi come rimborso forfait delle spese presumibilmente sostenute dai candidati, la restante parte (ovvero 175€), come indennizzo straordinario.

Rispetto alle tariffe attuali e ordinarie, ci sarà dunque una differenza di 10€, 15€ di maggiorazione per ognuno di loro (che sommando nel complesso, sono comunque un bel po’ di soldi).

Novità 2026 per il settore automobilistico

A partire da gennaio del nuovo anno, 2026, il settore automobilistico conterrà delle novità significative, tra cui un Decreto ministeriale che intaccherà sia il Codice della Strada (che con le nuove normative sono stati rilevati meno sinistri e morti), sia i diritti previsti dalle Motorizzazioni.

Tra due mesi scatteranno quindi gli aumenti sui diritti da pagare alla motorizzazione civile per la patente B (circa 20€ in più rispetto al prezzo attuale).

Mentre sempre in tema “stradale”, cresceranno anche le ore obbligatorie di guida da sostenere con un’auto a doppi comandi oppure con l’accompagnamento di un insegnante specializzato, passando dalle odierne “6” alle prossime “8“.

Naturalmente questo inciderà anche sui costi delle ore di guida per un totale di minimo 100€.