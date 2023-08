Costi sanitari/ Quanto spenderebbero gli italiani senza il sistema sanitario nazionale? (6 agosto 2023)

Il sistema sanitario italiano ha rivelato le sue fragilità con l’aumento del emergenza sanitaria durante due anni di pandemia. E per questo che nell’ultimo periodo è diminuita la fiducia da parte dei cittadini nel sistema sanitario nazionale che , prima era invece considerato tra migliori al mondo. Eppure il sistema sanitario nazionale è in grado di offrire una grande quantità di servizi medico assistenziali a tutti i contribuenti e cittadini: si tratta di prestazioni medico specialistiche che, altrimenti, costerebbero tantissimo. Ma esattamente quanto potrebbero costare se non fosse attivo il sistema sanitario italiano? Lo ha stimato l’Anaoo Assomed, ha stabilito che i costi per il simbolo cittadino sarebbero esorbitanti.

Costi sanitari: il SSN è utile?

Per quanto concerne invece il sistema sanitario nazionale, uno dei problemi principali sono le liste d’attesa: nel 2022 infatti 2,5 milioni di Italiani hanno deciso di rinunciare a curarsi proprio per evitare le liste d’attesa.

Porta via curarsi da soli potrebbe costare caro infatti i pazienti che decidono di fare un check up cardiologico dovrebbero spendere circa 400 euro, mentre la spesa decuplica per un intervento di colecistectomia.

Costi sanitari: quanto costerebbe al cittadino

Per quanto concerne i ricoveri, si stima che i costi vadano da 422 a 1.278 euro al giorno: La variabilità dei costi dipende dalla difficoltà di assistenza: ad esempio la degenza in un reparto chirurgico costa 600 euro al giorno, mentre quella in un reparto di medicina si aggira intorno ai 400 euro al giorno. Un ricovero ordinario post acuzie costa 165 al giorno e affittare una sala operatoria costa 1200 euro al giorno.

Un intervento di colecistectomia laparoscopica semplice può costare 3.300 euro, mentre si arriva a 4000 euro per un intervento di colecistectomia laparoscopica complessa. La parcella del chirurgo invece va dai 3000 ai 10.000 euro.

il check up cardiologico al paziente nel privato può costare 775 euro con mammografia per una donna oltre i 40 anni oppure 694 euro per una donna con meno di 40 anni, 345 euro per un uomo di età inferiore ai 40 anni 395 euro per un uomo di età superiore ai 40 anni.











