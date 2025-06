In un contesto storico dove il costo di un'auto nel 2025 è in crescita (dalle polizze all'acquisto), sorge il dubbio se il NLT diventa più conveniente.

Il costo di un’auto nel 2025 è sempre più alto. Ma ad incidere sul budget personale non è soltanto il listino dei veicoli a quattro ruote ma anche la manutenzione e il prezzo delle polizze Rca. A questo punto sorge spontaneo domandarsi se conviene il noleggio oppure l’acquisto.

I dati del mercato automobilistico destano qualche preoccupazione nella mente delle case produttrici, che sono rassegnate all’idea di un trend in decrescita. In Europa in tutto il mese di aprile le immatricolazioni sono calate dello 0,3%.

Il costo per comprare un’auto nel 2025 è sempre più elevato, ma come abbiamo detto cresce non solo l’impegno economico per la manutenzione dei veicoli, ma anche il listino delle assicurazioni (gravando sulle tutele a favore dei consumatori).

Facendo un rapido confronto tra acquisto e noleggio delle 4 ruote, si evidenza una crescita dell’affitto a lungo termine (con un incremento dei contratti sottoscritti del 6,5%), e una decrescita delle immatricolazioni delle automobili (3.500 in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso).

Dopo che il MIT ha elaborato i dati, UNRAE è passata allo studio vero e proprio, analizzando l’interesse del NLT da parte di molte più società che privati (215.458 contro i 38.870).

Dall’analisi si evince che la maggior parte dei noleggi derivi dalle società captive, ovvero quelle imprese che appartengono ad un’azienda automobilistica e locano le vetture in loro possesso.

Il noleggio è davvero una soluzione?

In un periodo storico dove i prezzi sono in netta crescita, sorge il dubbio se noleggiare un’auto nel lungo periodo oppure comprarla e affrontare i costi di gestione spettanti (bollo, assicurazione, gestione ordinaria ed eventuali imprevisti).

La valutazione è soggettiva, perché se è pur vero che il NLT con un solo canone mensile include ogni costo – ad eccezione del rifornimento e talvolta del bollo – è altrettanto vero che si rivela un’opzione utile per chi percorre molti km all’anno e desidera cambiare spesso vettura.